Πολιτική

Δένδιας: η Τουρκία κατάλαβε ότι δεν πρέπει να προκαλεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι ήσυχο όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ποιες οι ενδείξεις;

Την πεποίθηση ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι ήσυχο όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μιλώντας στην 66η περιφερειακή διάσκεψη για την ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία, με αφορμή τόσο την συνέντευξη Τύπου τον Απρίλιο όσο και τις προχτεσινές δηλώσεις στο υπουργείο τόνισε, πως ο κ. Τσαβούσογλου δεν ήρθε για ρεβάνς, οι θέσεις τόσο της Τουρκίας όσο και της Ελλάδας είναι γνωστές και «η Τουρκία κατάλαβε ότι δεν πρέπει να προκαλεί και να παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο».

Συμπλήρωσε ότι η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα παγκοσμίως που έχει απειλήσει με πόλεμο, εφόσον, η Ελλάδα ασκήσει το κυριαρχικό της δικαίωμα για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Για το Κυπριακό πρόσθεσε πως βρίσκεται στο χειρότερο σημείο μετά το 1974 καθώς στη σύνοδο της Γενεύης αντί να σημειωθεί πρόοδος έγιναν πολλά βήματα πίσω.

Για το θέμα της Λιβύης εξέφρασε την αντίθεσή του για την μη πρόσκληση της Ελλάδας από τη Γερμανία στη συνάντηση εντός του μήνα ενώ, ζήτησε άμεση αποχώρηση στρατευμάτων και μισθοφόρων από τη χώρα.

Εμφανίστηκε ικανοποιημένος για τα ευρωπαϊκά βήματα της Αλβανίας παρά τις στενές σχέσεις της χώρας με την Τουρκία. Τέλος, αναφερόμενος στο ζήτημα της Λευκορωσίας ζήτησε παραπάνω κυρώσεις καθώς ενέργειες όπως αεροπειρατεία από χώρα δεν θυμίζουν 21ο αιώνα.