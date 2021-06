Life

“The 2Night Show”: φινάλε με μεγάλο πάρτι και τελικό στο “Μάντεψε το”

Αγαπημένοι καλλιτέχνες και πρόσωπα της τηλεόρασης αποχαιρετούν μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου την τηλεοπτική σεζόν, προσφέροντας γέλιο και διασκέδαση.

Απόψε στις 23:30, το «The 2Night Show» ρίχνει αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, με ένα μεγάλο πάρτι, αλλά και με τον μεγάλο τελικό κυπέλου του παιχνιδιού, «Μάντεψε το!».

Ο Γιώργος Λιβάνης τραγουδά, ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής με την ορχήστρα του, μεγάλες επιτυχίες και ξεσηκώνει τις «Σφήκες» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου!

Η αήττητη Κατερίνα Ζαρίφη, το φαβορί Ντορέττα Παπαδημητρίου, το αουτσάιντερ Ματίνα Νικολάου, ο απρόβλεπτος Νικόλας Ράπτης, ο πολλά υποσχόμενος Νίκος Γιαννουλίδης, ο αδάμαστος Παναγής Τζωρτζάτος, ο ακαταμάχητος Γιώργος Λιβάνης και ο αχτύπητος Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνουν μια επική μάχη, γεμάτη ξεκαρδιστικές ατάκες και αστείρευτο γέλιο, για να κατακτήσουν τη θέση του πρωταθλητή στο πιο απολαυστικό παιχνίδι του «The 2Night Show»!

Ένας νικητής, ένα χρυσό κύπελλο και επτά χαμένοι. Ποιος θα καταφέρει να σηκώσει το… «τιμημένο» και ποιοι θα «πάνε κουβά»;

Μια εντελώς διαφορετική εκπομπή γεμάτη κέφι και καλοκαιρινή διάθεση!!!

