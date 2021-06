Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός στα ΚΥΤ: μονοδοσικά εμβόλια στους αιτούντες άσυλο

Ξεκίνησε απο τρία νησιά το πρόγραμμα κάλυψης προσφύγων και μεταναστών. Τι αναφέρουν Υπ. Μετανάστευσης και ΕΟΔΥ.

Ξεκίνησε την Πέμπτη και θα συνεχιστεί την Παρασκευή ο εμβολιασμός των αιτούντων άσυλο στα ΚΥΤ της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου.

Την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τη διάθεση των εμβολίων, θα εμβολιαστούν οι αιτούντες άσυλο σε Κω, Λέρο και στις πρώτες δέκα δομές στην ενδοχώρα.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, «ο εμβολιασμός πραγματοποιείται με το μονοδοσικό σκεύασμα της Johnson & Johnson από κλιμάκια του ΕΟΔΥ και του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την προσφυγική κρίση-Philos» και προγραμματίζεται να επεκταθεί στα Κέντρα και των υπόλοιπων νησιών, καθώς και στις Δομές φιλοξενίας της Ηπειρωτικής χώρας».

Οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ θα εμβολιάζουν κάθε Πέμπτη και Παρασκευή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, στα ΚΥΤ και στις δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα.

Στη δομή της ΒΙΑΛ Χίου θα βρεθεί την Παρασκευή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μαζί με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Από τον ΕΟΔΥ «επισημαίνεται η σημασία της εν λόγω δράσης για την ανάπτυξη «τείχους» ανοσίας και στους πληθυσμούς που διαμένουν σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών».

