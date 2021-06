Κοινωνία

Σεξουαλική παρενόχληση - ΕΚΠΑ: Σε αναστολή καθηκόντων ο καθηγητής μετά τις καταγγελίες

Μετά τις καταγγελίες, προχώρησε ΕΔΕ, η οποία κατέληξε σε πόρισμα, το οποίο αποδέχθηκε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε ο διδάσκων, μέλος της ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, τον οποίον κατήγγειλαν φοιτήτριες τον Ιανουάριο για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΠΑ, μετά τις καταγγελίες, προχώρησε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), η οποία κατέληξε σε πόρισμα, το οποίο αποδέχθηκε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρέπεμψε τον διδάσκοντα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ιδρύματος. Μέχρι τότε η Σύγκλητος αποφάσισε την αναστολή των καθηκόντων του διδάσκοντα.

Την απομάκρυνση καθηγητή του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΜΜΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ζήτησε και ο Σύλλογος Φοιτητών του τμήματος.

Μάλιστα, χθες, μέλη του φοιτητικού συλλόγου πραγματοποίησαν παρέμβαση στο γραφείο του καθηγητή του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΜΜΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), καταγγέλλοντάς τον για σεξιστικές συμπεριφορές και παρενόχληση φοιτητριών.

Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", η Μαρία Γεωργακοπούλου, απόφοιτη του τμήματος Μ.Μ.Ε, σύμφωνα με τις καταγγελίες και με όσα γνωρίζουν από την ΕΔΕ που έχει ξεκινήσει, «ο καθηγητής ζητούσε από φοιτήτριες να τις βγάλει φωτογραφία και κάποιες φορές με ακατάλληλο περιεχόμενο». Παράλληλα, σημείωσε ότι «οι καταγγελίες, απ΄όσο γνωρίζουμε ως φοιτητικός σύλλογος δεν αφορούν μόνο σεξουαλικές παρενοχλήσεις, αλλά αφορούν και αντιδεοντολογική συμπεριφορά τόσο απέναντι σε φοιτητές, περιπτώσεις bullying, όσο και απέναντι σε καθηγητές»

