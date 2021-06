Πολιτική

Τουρισμός - Μητσοτάκης: Η ασφάλεια είναι το πρωταρχικό μας μέλημα

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην 66η συνάντηση της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) για την Ευρώπη.





«Στην Ελλάδα, η βασική μας ανησυχία ήταν να διασφαλίσουμε ότι, όταν θα ξανανοίξει ο τουρισμός, δεν θα έχουν χαθεί θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι καταφέραμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, μέσω μιας σειράς στοχοθετημένων μέτρων για τη στήριξη του τουρισμού», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα κατά την ομιλία του στην 66η συνάντηση της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) για την Ευρώπη.

Το αντικείμενο της συνάντησης που ολοκληρώνεται αύριο είναι η διασφάλιση της επανέναρξης των ταξιδιών με ασφαλή τρόπο, και ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα μας εισάγοντας μια σειρά καινοτομιών πέτυχε αυτόν τον στόχο, και επεσήμανε την συζήτηση που άνοιξε με πρωτοβουλία της Ελλάδος για την θέσπιση του ψηφιακού πιστοποιητικού Covid τον Ιανουάριο «ακριβώς επειδή περιμέναμε ότι έπρεπε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα εκ των προτέρων, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε πως τα ταξίδια θα συνεχιστούν κανονικά το καλοκαίρι» όπως είπε.

Μέτρα στήριξης του Τουρισμού

Ο πρωθυπουργός, επίσης, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης του τουριστικού κλάδου και αναφέρθηκε στην ενίσχυση ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις.

«Παρέχουμε βοήθεια ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ, υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, στον τουριστικό κλάδο μας για να διασφαλίσουμε ότι, ειδικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και τα ξενοδοχεία έχουν το κεφάλαιο κίνησης ώστε να μπορούν να ανοίξουν ξανά χωρίς επιπλέον οικονομικούς περιορισμούς», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης κατά την έναρξη των εργασιών της συνάντησης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι «η ασφάλεια είναι το πρωταρχικό μας μέλημα και ήμασταν πράγματι στην πρώτη γραμμή μιας σειράς καινοτομιών που μας επέτρεψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να κάνουμε τα ταξίδια όσο πιο ασφαλή γίνεται» και σημείωσε:

«Πέρυσι, παρουσιάσαμε και αξιοποιήσαμε ένα πολύ εξελιγμένο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης, που μας επέτρεψε να κάνουμε έξυπνες δοκιμές χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που είχαμε στη διάθεσή μας εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά, φέτος η Ελλάδα ξεκίνησε τη συζήτηση σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό Covid τον Ιανουάριο, ακριβώς επειδή περιμέναμε ότι έπρεπε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα εκ των προτέρων ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε πως τα ταξίδια θα συνεχιστούν κανονικά το καλοκαίρι».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την ανάκαμψη του τουρισμού και των ταξιδιών αναψυχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, και σημείωσε: «Αλλά θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι ο Covid έχει αλλάξει τις προτεραιότητες των ταξιδιωτών. Νομίζω πως θα μετράνε περισσότερο οι εμπειρίες, κυρίως οι ξεχωριστές εμπειρίες. Πιστεύω, πως η διάκριση ανάμεσα στο να ταξιδεύει κανείς για δουλειά και να ταξιδεύει κανείς για αναψυχή δεν είναι πια τόσο ξεκάθαρη όσο ήταν κάποτε. Για παράδειγμα, βλέπουμε πλέον πολλούς ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα για να εργαστούν από εδώ αλλά και ταυτόχρονα για να απολαύσουν την όμορφη χώρα μας. Επομένως, αυτή η ιδέα ότι πλέον μπορεί ο καθένας να εργαστεί από οπουδήποτε, ουσιαστικά θα αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύουμε. Αυτό θα είναι πολύ ωφέλιμο για την Ελλάδα, καθώς θα είμαστε, για παράδειγμα, σε θέση να παρατείνουμε την τουριστική σεζόν, πέραν των καλοκαιρινών μηνών που παρατηρείται η κορύφωση της σεζόν».

Να σημειωθεί ότι η 66η Συνάντηση της Επιτροπής του UNWTO για την Ευρώπη φιλοξενείται από την ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα (2-4 Ιουνίου) καθώς η Ελλάδα έχει και την τρέχουσα προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη.

Η φετινή διοργάνωση -σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- παρέχει την ευκαιρία στα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την Ευρώπη να συζητήσουν για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην τουριστική βιομηχανία αλλά και να καθορίσουν το μέλλον του τουρισμού, ανταλλάσσοντας εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές, και κοινά πρωτόκολλα, με στόχο τη βιώσιμη ανάκαμψη του κλάδου, με ασφαλή και συντονισμένο τρόπο.

Παράλληλα με τη θεσμική συνάντηση, πραγματοποιείται στην Αθήνα και θεματική εκδήλωση με τίτλο «Βιώσιμος παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός στη Μεσόγειο: Προκλήσεις και ευκαιρίες στην μετά COVID εποχή», στην οποία ειδικοί από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν δια ζώσης το ρόλο της βιωσιμότητας για το μέλλον του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού.

