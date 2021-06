Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας για υπερωρίες: Ψέμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πληρώνονται με ρεπό

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το νομοσχέδιο για τα εργασικά κατατίθεται στην Βουλή, την Παρασκευή.

Κατατίθεται το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα εργασιακά με σκοπό να ψηφιστεί την Πέμπτη 17 Ιουνίου. Θα ακολουθήσει κανονική διαδικασία δηλαδή 4 συνεδριάσεις στις αρμόδιες επιτροπές και δύο στην Ολομέλεια.

Διαψεύδει, εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εργασίας τα περί πληρωμής των υπερωριών με ρεπό και κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι διαστρεβλώνει διατάξεις του εργασικαού νομοσχεδίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας:

Σε ανακοινωση του Υπ. Εργασίας, αναφέρονται τα εξής:

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς διαστρεβλώνει διατάξεις του εργασιακού νομοσχεδίου επειδή δεν αντέχει να μπει σε συζήτηση επί της ουσίας. Τα περί πληρωμής των υπερωριών με ρεπό είναι ένα ψέμα! Κάτι που δεν έχει ειπωθεί ποτέ από τον Κωστή Χατζηδάκη.

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και οι υπερωρίες είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία δεν πρέπει να συγχέονται. Σε κάθε περίπτωση, αυτός που πλέον αποκτά περισσότερες δυνατότητες είναι ο εργαζόμενος.

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας γίνεται μόνο με αίτημα του εργαζομένου και όχι μονομερώς από τον εργοδότη. Είναι, επομένως, μια νέα δυνατότητα που αποκτά ο εργαζόμενος. Δυνατότητα που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει υποχρέωση.

Με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δεν αυξάνεται ο συνολικός χρόνος της εργασίας, οποίος είναι 40 ώρες την εβδομάδα. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι μόνο η κατανομή του χρόνου. Π.χ. 4ημερη εργασία 10 ωρών την κάθε μέρα και καμία ώρα απασχόλησης την Παρασκευή.

Στην περίπτωση των υπερωριών, το όριο των οποίων αυξάνεται σε ετήσια βάση σε 150 ώρες (στο μέσο ευρωπαϊκό όρο), η επιχείρηση είναι αυτή που δηλώνει την πρόθεσή της να απασχολήσει επιπλέον ώρες τον εργαζόμενο, με βάση τις ανάγκες της. Για την επιπλέον αυτή απασχόληση, εάν ο εργαζόμενος θελήσει να εργαστεί υπερωριακά, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να του καταβάλει πρόσθετη αμοιβή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Οι υπερωρίες είναι ο χρόνος εργασίας που παρέχει ο εργαζόμενος, όταν ξεπεραστεί το όριο των 40 ωρών την εβδομάδα.

Με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας μπαίνει τέλος στο καθεστώς της αδήλωτης και απλήρωτης εργασίας και διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος που θα απασχοληθεί υπερωριακά, θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος επιχειρεί εσκεμμένα να προκαλέσει σύγχυση γύρω από αυτά τα θέματα θα πρέπει να μας εξηγήσει: Πρώτον, γιατί επί πέντε χρόνια άσκησης της εξουσίας δεν κατήργησε το νόμο για τη διευθέτηση εργασίας, ο οποίος ισχύει εδώ και 30 χρόνια, εφόσον κατά την άποψή του θίγει τα συμφέροντα των εργαζομένων; Δεύτερον, γιατί δεν ενεργοποίησε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ώστε να μπει τέρμα στο καθεστώς αδήλωτης και απλήρωτης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας; Και τρίτον, γιατί ψήφισε την σχετική οδηγία 1158 της Ε.Ε. το 2019 με την οποία δίνεται το δικαίωμα σε όλους τους εργαζόμενους γονείς με αίτησή τους να ζητήσουν διευθέτηση του χρόνου εργασίας από τον εργοδότη τους; Το ψέμα και η υποκρισία έχουν κοντά ποδάρια.

Με βάση τις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου:

Ο χρόνος απασχόλησης του εργαζομένου παραμένει 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες συνολικά την εβδομάδα.

Δίνεται δυνατότητα μέσα από την αύξηση του ορίου υπερωριών στις 150 ώρες ετησίως (στο μέσο ευρωπαϊκό όρο), να αυξηθεί το εισόδημα του εργαζομένου που απασχολείται υπερωριακά.

Δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλλει αίτημα για διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ώστε να έχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Καταγράφεται μέσω της νέας Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κάθε ώρα απασχόλησης των εργαζομένων, ώστε να προστατεύονται από κάθε μορφή αυθαιρεσίας.

Μετατρέπει το ΣΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή, ώστε να λειτουργεί χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και σκοπιμότητες".

ΣΥΡΙΖΑ: “Ειπώθηκαν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια…”

«Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά την πραγματικότητα, γιατί βιώνουν τις συνέπειες των πολιτικών της κυβέρνησης της ΝΔ. Θα δώσουν ηχηρή και αποφασιστική απάντηση σε αυτό το αντικοινωνικό, αντιδημοκρατικό και αυταρχικό νομοσχέδιο έκτρωμα, σχολίασε η Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Αναλυτικά η δήλωση της κ. Ξενογιαννακοπούλου:

«“Ειπώθηκαν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, μια και δεν ντρέπονταν τα στόματα που τα ‘λεγαν”, έγραψε ο Μενέλαος Λουντέμης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάτω από την πίεση της κοινωνικής αντίδρασης και κατακραυγής για τις αντεργατικές ρυθμίσεις που προωθεί, εντείνει καθημερινά την παραπληροφόρηση και τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Ενώ ο κ.Χατζηδάκης έχει πλέον παρουσιάσει το «εργασιακό νομοσχέδιο» και καθημερινά δηλώνει ότι ο εργαζόμενος θα δουλεύει δέκα ώρες χωρίς πρόσθετη αμοιβή και θα «πληρώνεται» για τις δύο επιπλέον ώρες με ρεπό, κατά τ’άλλα αγανακτούν με την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Πόσο πια υποτιμούν τους εργαζόμενους όταν συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι τους «δίνει δύναμη» η κατάργηση του οκτάωρου, η επιβολή με ατομική σύμβαση της δεκάωρης εργασίας με μείωση αποδοχών, το σπαστό ωράριο στη μερική απασχόληση, ο διπλασιασμός των φθηνών υπερωριών και οι ανεξέλεγκτες απολύσεις, η κατάλυση των συλλογικών συμβάσεων, των συνδικαλιστικών ελευθεριών, του δικαιώματος στην απεργία και οι τιμωρητικές διατάξεις αποτροπής των εργαζομένων από τη συλλογική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά την πραγματικότητα, γιατί βιώνουν τις συνέπειες των πολιτικών της κυβέρνησης της ΝΔ. Θα δώσουν ηχηρή και αποφασιστική απάντηση σε αυτό το αντικοινωνικό, αντιδημοκρατικό και αυταρχικό νομοσχέδιο έκτρωμα! Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε την προπαγάνδα και τις συνέπειες των πολιτικών της κυβέρνησης και να αγωνιζόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων, των νέων και της κοινωνικής πλειοψηφίας ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα που επιδιώκει η ΝΔ.»

