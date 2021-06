Κόσμος

Κορονοϊός - Σουηδία : “Η Κυβέρνηση απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας”

Κοινοβουλευτική Επιτροπή απεφάνθη πως η Κυβέρνηση δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη και καθυστέρησε να λάβει μέτρα.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση μειοψηφίας της Σουηδίας απέτυχε σε αρκετές πλευρές της διαχείρισης της πανδημίας COVID-19, ανέφερε σήμερα η Επιτροπή Θεσμών του Κοινοβουλίου.

Η Κυβέρνηση άργησε να θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα διενέργειας τεστ και ιχνηλάτησης, απέτυχε να προστατεύσει τους ηλικιωμένους και δεν υπήρξε σαφής διαχωρισμός της ευθύνης ανάμεσα σε εθνικές και τοπικές Αρχές, ανέφερε η Επιτροπή. Δεν σχολίασε την αμφιλεγόμενη στρατηγική της Σουηδίας να μην επιβάλει περιοριστικά μέτρα τύπου lockdown.

«Είναι... σαφές πως η Σουηδία δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη πριν (από την πανδημία) και μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από πολλές από τις υποκείμενες αποτυχίες που έχουν ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο Χανς Έκστρομ, βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής.

Η Σουηδία επέλεξε να μην επιβάλει lockdown στη “μάχη” κατά της πανδημίας στηριζόμενη αντ’ αυτών κυρίως σε εθελοντικά μέτρα. Ο αριθμός των θανάτων είναι μεγαλύτερος από εκείνον που καταγράφηκε στις άλλες σκανδιναβικές χώρες, αλλά χαμηλότερος εκείνων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που επέλεξαν την επιβολή lockdown .

Η Επιτροπή ανέφερε πως η Κυβέρνηση θα έπρεπε να δράσει πιο γρήγορα για τη δημιουργία ενός πλαισίου διενέργειας τεστ και ιχνηλάτησης, πιο γρήγορα για τη σύνταξη ενός νόμου που θα της έδινε ευρύτερες εξουσίες, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση και πιο γρήγορα για την απομόνωση των οίκων φροντίδας για ηλικιωμένους.

«Η απόκριση της κυβέρνησης δεν ήταν επαρκής», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Κάριν Ένστρομ, του αντιπολιτευόμενου Κόμματος Μετριοπαθών. «Οι ηλικιωμένοι ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι... και η Κυβέρνηση έπρεπε να είχε ενεργήσει πιο σθεναρά».

Η υπό σοσιαλδημοκρατική ηγεσία Κυβέρνηση παραδέχθηκε ήδη πως δεν έκανε αρκετά για να προστατεύσει τους ηλικιωμένους στους οίκους ευγηρίας.

Έως τις 26 Μαΐου, λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο Σουηδοί μολύνθηκαν επιβεβαιωμένα από την COVID-19 και περίπου 14.500 έχουν πεθάνει.

