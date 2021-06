Κοινωνία

Φωτιά στα Καλύβια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Πυγκαγιά ξέσπασε στα Καλύβια Αττικής.

Συναγερμός το απόγευμα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Προφάρτα στα Καλύβια Θωρικού του δήμου Σαρωνικού Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από τη φωτιά δεν κινδύνεψε κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική.

«Σύμμαχος» των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι οι χαμηλής έντασης άνεμοι.

#Πυρκαγιά εν υπαίθρω στην περιοχή Προφάρτα στα Καλύβια Θωρικού του δήμου Σαρωνικού Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2021