Διάσκεψη για τη Λιβύη: Δένδιας κατά Γερμανίας για τον αποκλεισμό της Ελλάδας

Επίκειται συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για τη Λιβύη Γιαν Κούμπις



Την έντονη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη στις 23 Ιουνίου εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας κατά την παρουσία του στην 66η περιφερειακή διάσκεψη για την ανάπτυξη.

Η Γερμανία εμμένει στην ίδια τακτική

«Είμαστε εξαιρετικά δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι η Γερμανία εμμένοντας σε μια τακτική δεν μας κάλεσε και αυτή τη φορά στη Διάσκεψη του Βερολίνου», υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε πως έχει, ήδη, διαμηνύσει τη δυσαρέσκεια της Ελλάδας στον Γερμανό ομόλογό του Χάικο Μάας και το ίδιο θα κάνει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα ο κ. Δένδιας τόνισε ότι σύντομα πρόκειται να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για τη Λιβύη Γιαν Κούμπις προκειμένου να εκφράσει τη δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τη διάσκεψη για τη Λιβύη.

Διαφορετική η κατάσταση

Ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε πως αυτό που οφείλει να είναι στη σκέψη της μεταβατικής κυβέρνησης είναι η μη ενεργοποίηση του τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο είναι ούτως ή άλλως “νομικά ανύπαρκτο”, ενώ τόνισε πως πρέπει να αποφασιστεί οπωσδήποτε η άμεση αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και των μισθοφόρων από τη Λιβύη.

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε επίσης πως η σχέση της Ελλάδας με την κατάσταση στη Λιβύη «πολύ διαφορετική από ότι ήταν λίγους μήνες πριν. Η Ελλάδα έχει απευθείας διάλογο και επικοινωνία με τη Λιβυκή πλευρά».

«Παρά τις κυβερνητικές τυμπανοκρουσίες μετά την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη Λιβύη, η Ελλάδα φαίνεται ότι μένει εκτός της Διαδικασίας του Βερολίνου. Εντός, πάντα, η απομονωμένη Τουρκία...», σχολίασε στο Twitter ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Κατρούγκαλος.

Παρά τις κυβερνητικές τυμπανοκρουσίες μετά την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη Λιβύη, η Ελλάδα φαίνεται ότι μένει εκτός της Διαδικασίας του Βερολίνου. Εντός, πάντα, η απομονωμένη Τουρκία... — George Katrougalos (@gkatr) June 2, 2021

