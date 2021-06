Συνταγές

Κάψε το περιττό λίπος με 2+1 εύκολες συνταγές

Μαγείρεψε 3 γρήγορα φαγητά για το βράδυ με λιγότερες από 500 θερμίδες!

Επιστρέφεις στο σπίτι έπειτα από μία εξαντλητική μέρα και το μόνο πράγμα που σκέφτεσαι είναι τι θα φας το βράδυ. Θα προτιμούσες να παραγγείλεις ή να βγεις έξω για φαγητό αλλά αναρωτιέσαι, αν μπορείς να τρως εξίσου νόστιμα και απολαυστικά φαγητά, με λιγότερες θερμίδες ώστε να πετύχεις την πολυπόθητη καύση λίπους που θες; Φυσικά και μπορείς!

Όλα είναι θέμα θέλησης και σωστού προγραμματισμού και στόχος είναι να σου προτείνουμε ιδέες για ένα υγιεινό βραδινό με λίγες θερμίδες. Δεν χρειάζεται να ξοδευτείς ιδιαίτερα, αφού τα περισσότερα υλικά, τα διαθέτεις ήδη στο σπίτι σου. Ας ξεκινήσουμε!

Iταλική Garbanzo Σαλάτα

Υλικά όπως το ελαιόλαδο, φρέσκα λαχανικά ( ντομάτα, κρεμμύδι) και ρεβίθια, σίγουρα θα τα βρεις αν ανοίξεις το ψυγείο και κοιτάξεις στο ντουλάπι της κουζίνας σου! Η βάση της συγκεκριμένης σαλάτας, έχει ελληνικό χρώμα και αποτελείται από συστατικά που περιέχουν χαμηλά λιπαρά. Το καλύτερο είναι ότι μία μερίδα περιέχει μόνο 159 θερμίδες!

Θα χρειαστείς:

1 κούπα ρεβίθια

1 ντομάτα

φρέσκο μαϊντανό

1 κόκκινο κρεμμύδι

ελαιόλαδο

χυμό από 1 λεμόνι

1 σκελίδα σκόρδο λεπτοκομμένο

Εκτέλεση

Ψιλοκόβουμε τα λαχανικά μας ομοιόμορφα και τα τοποθετούμε σ’ ένα μπολ μαζί με τα ρεβίθια. Σ’ ένα άλλο μπολ, αναμειγνύουμε το λάδι με το λεμόνι, το αλάτι και το πιπέρι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Περιχύνουμε το μείγμα μας, στα στέρεα υλικά και το γεύμα μας είναι έτοιμο!

