Χριστίνα Μπόμπα: Είναι έτοιμη να γεννήσει!

Ετοίμασε τις βαλίτσες για το μαιευτήριο.

Έτοιμη για όλα θέλει να είναι η εγκυμονούσα σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη, Χριστίνα Μπόμπα που διανύει τον τελευταίο μήνα της κύησής της και μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να φέρει στον κόσμο τα δίδυμα μωράκια της.

Τόσο η ίδια όσο και ο ταλαντούχος παρουσιαστής της “Φάρμας” του ΑΝΤ1 ανυπομονούν να υποδεχθούν στη ζωή τους τα κοριτσάκια τους που έρχονται για να ολοκληρώσουν την απόλυτη ευτυχία τους.

Η Χριστίνα Μπόμπα που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της μοιράζεται στιγμές με τους followers της.

Αυτό έκανε λοιπόν και το μεσημέρι της Πέμπτης!

