Γεννηματά από Ηλεία: Το δικό μας πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο

Επίσκεψη της Φώφης Γεννημάτα στο δάσος της Φολόης στην Ηλεία.

Στο ανυπέρβλητης ομορφιάς, δάσος στη Φολόη Ηλείας, βρέθηκε το μεσημέρι, Φώφη Γεννηματά, επίσκεψη που εντάσσεται στην Πράσινη Εβδομάδα του Δικτύου Πράσινος Κόσμος του Κινήματος Αλλαγής.

«Με την παρουσία μας θέλουμε να αναδείξουμε ότι το δάσος της Φολόης μπορεί να γίνει ένα πρότυπο. Πρότυπο για την προσβασιμότητα, αλλά και για την προστασία του ταυτόχρονα. Πρότυπο για ήπια οικολογική ανάπτυξη και τουριστική ταυτόχρονα», ανέφερε η κ. Γεννηματά σε δηλώσεις της. Πρόσθεσε ότι όλα αυτά προϋποθέτουν σχέδιο και βούληση, που δυστυχώς δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πλευρά της κυβέρνησης.

«Κυρίως χρειάζονται υποδομές ολοκληρωμένες. Χρειάζονται οδικοί άξονες. Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω, από το 2016 μέχρι σήμερα, ότι πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας Πύργος - Πάτρα και για να γνωρίσει η περιοχή την ανάπτυξη που της αξίζει, αλλά και για να σταματήσει ο φόρος αίματος που έχει πληρωθεί», τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Συμπλήρωσε πως από αυτή τη συμβολική κίνηση στόχος είναι να δοθεί ένα μήνυμα ότι κάθε περιοχή της Ελλάδας και ειδικά η Ηλεία έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. «Το δικό μας πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο έχει στην καρδιά του την περιφερειακή ανάπτυξη», κατέληξε η Φώφη Γεννηματά.

