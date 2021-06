Life

“Άγριες Μέλισσες” - Κατερίνα Διδασκάλου: το μήνυμα από την παραλία λίγο πριν το φινάλε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η τηλεοπτική…Μυρσίνη Σεβαστού. Δείτε σκηνές απο το τελευταίο επεισόδιο.

Οι «Άγριες Μέλισσες» μας κράτησαν συντροφιά τα τελευταία δύο χρόνια, κάνοντας κάθε βράδυ τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 να συγκινηθούν να κλάψουν, αλλά και να προβληματιστούν.

Η επιτυχημένη δραματική σειρά ολοκληρώνει απόψε τον δεύτερο κύκλο της, ενώ οι δημιουργοί της ήδη εργάζονται πυρετωδώς για τον τρίτο πολυαναμενόμενο κύκλο, που θα διαδραματίζεται στην εποχή της δικτατορίας.

Λίγο πριν το αποψινό φινάλε, η Κατερίνα Διδασκάλου έστειλε το δικό της μήνυμα.

Διάβασε περισσότερα στο fthis.gr

Δείτε εδώ εικονες απο το τελευταιο επεισόδιο:

Στο τρέιλερ για το τελευταίο επεισόδιο, ο Μιλτιάδης οπλισμένος με καραμπίνα, διασχίζει το χωριό και φτάνει στο σπίτι του Δούκα, όπου βρίσκει τον αδελφό του να κρατά στην αγκαλιά του, θρηνώντας, την αγαπημένη τους αδελφή. Ο Μιλιτιάδης σηκώνει το όπλο και σημαδεύει τον πεσμένο στο πάτωμα Δούκα και όλοι οι παριστάμενοι φοβούνται ότι θα ανοίξει πυρ.

Την ίδια ώρα κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του Κωνσταντίνου και του Νικηφόρου που εγκλωβίστηκαν μέσα σε ένα φλεγόμενο κτίριο και αγνοούνται. Παράλληλα, στο χωριό έρχεται ο νέος σκοτεινός άνδρας που θα ξετυλιχθεί σε όλο του το μεγαλείο την ερχόμενη σεζόν στις "Άγριες Μέλισσες". Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση του Αιμίλιου Χειλάκη, ο ρόλος του οποίου θα ανταγωνιστεί σε μένος και οργή αυτόν του Μάνου Βόσκαρη και του Δούκα Σεβαστού.

Ο "Aκύλας Μεγαρίτης", αρχηγός των "Αβάντων” εμφανίζεται σε μια καθοριστική στιγμή του τελευταίου επεισοδίου και δίνει μια "γεύση" για όσα θα ακολουθήσουν...

Στο τελευταίο επεισόδιο θα υπάρξει και ένα... spoiler για το νέο κύκλο της σειράς. Αυτός διαδραματίζεται σε πολλά μέρη, όπως η Λέρος. Θα είναι μια καινούργια σειρά, υπό μια έννοια, καθώς όλες οι ιστορίες τελειώνουν εδώ!

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Χρυσή Αυγή: Σφραγίστηκε η θέση της στο περιθώριο της πολιτική

Διάσκεψη για τη Λιβύη: Δένδιας κατά Γερμανίας για τον αποκλεισμό της Ελλάδας

Σταϊκούρας – ΕΝΦΙΑ: δικαιότερος και σε περισσότερες δόσεις το 2022