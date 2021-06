Κόσμος

Κορονοϊός - Εμβόλιο: ο Ερντογάν έκανε και τρίτη δόση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση της αντιπολίτευσης κατά του Τούρκου προέδρου για τις... τρεις δόσεις εμβολίου.

Σάλος έχει προκληθεί στην Τουρκία μετά την αποκάλυψη ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε και τρίτη δόση εμβολίου κατά του κορονoϊού, την ώρα που 50 εκατ. πολίτες περιμένουν ακόμη να κάνουν την πρώτη δόση…

Την τριτη δόση εμβολίου γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Τουρκίας προκαλώντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των χρηστών του Twitter. «Έλεγξα αν υπήρξε αύξηση των επιπέδων των αντισωμάτων μου. Έφθασα τις 2.160 (μονάδες ανά χιλιοστόμετρο), δόξα τω Θεώ», είπε στο κρατικό δίκτυο TRT.

O Eρντογάν έκανε την πρώτη δόση του κινεζικού εμβολίου Sinovac στις 14 Ιανουαρίου και ήταν από τους πρωτους στην Τουρκια που εμβολιάστηκε. Στη συνέχεια έκανε τη δεύτερη δόση, πάλι με το Sinovac, στις 11 Φεβρουαρίου και χθες αποκάλυψε ότι έκανε και μια τρίτη δόση στις 10 Μαρτίου. Δεν επιβεβαίωσε εάν η τρίτη δόση ήταν με το σκεύασμα της Sinovac ή της Pfizer-BioNTech, το οποίο χορηγείται και στην Τουρκία.

Επίθεση από την αντιπολίτευση

Το θέμα με τον εμβολιασμό του Ερντογάν συζητήθηκε στην τουρκική βουλή.

Ο βουλευτής του Ρεπομπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ έκανε ερώτηση στη Βουλη από πού απέκτησε ο Ερντογάν το δικαίωμα να λάβει επιπλέον δόσεις του εμβολίου, όταν ακόμη και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας δεν μπορούσαν να το κάνουν: «Πρέπει να δώσετε μια εξήγηση, αν κάνατε το εμβόλιο στο τέλος του 2020, όταν το εμβόλιο δεν ήταν διαθέσιμο σε κανέναν στη χώρα».







Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: η Τουρκία κατάλαβε ότι δεν πρέπει να προκαλεί

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 1239 νέα κρούσματα την Πέμπτη

Τουρισμός - Βρετανική “πράσινη λίστα”: Εκτός η Ελλάδα, λέει το BBC