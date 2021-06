Κοινωνία

Σεισμός στο Αίγιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε, περίπου στις 18:00 ώρα Ελλάδας, η οποία έγινε αισθητή στην Πάτρα, το Αίγιο, τα Καλάβρυτα και σε άλλες γειτονικές περιοχές.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καλαβρύτων, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 51 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 12 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά από το Αίγιο.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κικίλιας - Πιερρακάκης: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες Υγείας

Αγωνία για μωρό 50 ημερών με κορoνοϊό

Φωτιά στα Καλύβια