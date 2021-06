Κοινωνία

ΕΚΠΑ - Σεξουαλική παρενόχληση: Τι λέει ο Καθηγητής στον ΑΝΤ1 για τις καταγγελίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε ο Καθηγητής, τον οποίο φοιτήτριες κατήγγειλαν για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Της Φωτεινής Νάσσου

Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών γράφουν αντισεξιστικά μηνύματα στην πόρτα γραφείου καθηγητή τον οποίο καταγγέλλουν για σεξουαλική παρενόχληση, διακρίσεις και εκφοβισμό.

«Ζήταγε φωτογραφίες με μαγιό ή και selfie με το πρόσχημα ότι χρειάζεται ταυτοποίηση για κάποια μαθήματα και φωτογραφίες στον χώρο της σχολής ζητούσε. Επίσης, αυτό που έκανε ήταν να μην ανεβάζει στο ίντερνετ στο e-class τους βαθμούς, ούτως ώστε να αναγκάζει τις φοιτήτριες να περνάνε από το γραφείο του για να παραλαμβάνουν τους βαθμούς», δηλώνει μία φοιτήτρια.

Όπως λένε στον ΑΝΤ1, αυτά τα περιστατικά με πρωταγωνιστή τον ίδιο Καθηγητή γίνονται από το 2010. Πρόσφατα, όμως το κίνημα #MeToo όπλισε με σθένος, όπως λένε, αρκετά μέλη της φοιτητικής κοινότητας ώστε να προβούν σε επίσημες καταγγελίες.

H Σύγκλητος, μετά και την ολοκλήρωση έρευνας για τις καταγγελίες, έθεσε τον Καθηγητή σε αναστολή, μέχρι να συγκληθεί το πειθαρχικό συμβούλιο. Ο ίδιος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, λέει ότι δεν έχει γνώση της έκτασης των καταγγελιών: «Δεν είμαι διατεθειμένος να απαντήσω σε φήμες. Στέκομαι υπομονετικός μέχρι να μάθω γιατί κατηγορούμαι. Δεν γνωρίζω το κατηγορητήριο ούτε το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης. Στη 1 το μεσημέρι παρέλαβα απόφαση της Συγκλήτου να απέχω από τα καθήκοντα μου μέχρι νεοτέρας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο αριθμός των καταγγελιών που έχουν συγκεντρωθεί είναι πλέον διψήφιος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

“Άγριες Μέλισσες” - τελευταίο επεισόδιο: φωτογραφίες και βίντεο από το φινάλε

Roland Garros - Σάκκαρη: Εμφατική πρόκριση στον 3ο γύρο