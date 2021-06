Κοινωνία

Μάλγαρα: η τραγωδία “ξύπνησε μνήμες” για τον μικρό Ζαχαρία (βίντεο)

Το αγοράκι είχε χάσει την ζωή του, πέφτοντας μέσα σε βαρέλι με ασβέστη, στην Κρήτη. Το ξέσπασμα του παππού του στον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Δυο παιδιά, δυο τραγικές ιστορίες, ένας θάνατος παρόμοιος, αλλά ο πόνος κοινός.

Την ώρα που το 18μηνο παιδί από την Θεσσαλονίκη γίνεται γνωστό ότι εντοπιζεται νεκρό, από πνιγμό σε φρεάτιο αποχέτευσης, στην Κρήτη η οικογένεια του μικρού Ζαχαρία θρηνεί.

Ζαχαρίας Καμαράτος, παππούς: "Από χθες και εγώ και η γυναίκα μου είμαστε χάλια, χάλια! Γιατί μας φρέσκαρε την πληγή".

Δημοσιογράφος : "Η νύφη σας, ο γιος σας; Πως αντέδρασαν όταν το έμαθαν;"

Ζαχαρίας Καμαράτος: Α, μουγκρίζανε, με κλάματα. Ήταν περίπου το ίδιο περιστατικό. Σχεδόν τον ίδιο θάνατο…"

Ο μικρός Ζαχαρίας από την Κρήτη εκείνο το απόγευμα, πάνω στο παιχνιδι του, διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και φτάνοντας σε μια οικοδομή, έπεσε σε ένα βαρέλι γεμάτο ασβέστη. Το εντόπισε η γιαγιά του και αμέσως μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κέντρο υγείας του χωριού. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν ,τελικά ο μικρός Ζαχαρίας κατέληξε λίγα 24ωρα αργότερα.

"Εγώ αυτό το παιδί το 'χα όλη μέρα μαζι μου! Όλη μέρα μαζί μου! Και τώρα… Κάθε μέρα που περνάει είναι και χειρότερη. Κάθε ημέρα που περνάει είναι χειρότερη! Γιαυτό λέω στους ανθρώπους «κουράγιο». Κουράγιο! Ο χρόνος πιστεύει θα μας γιάνει. Όχι να το ξεχάσουμε, να απαλύνει λίγο την ψυχή μας. Να μην κλαίμε, να μην μας βγάλει σε καμία τρέλα". ξεσπά ο παππούς του Ζαχαρία.

