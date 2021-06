Οικονομία

Ελληνικός Τουρισμός: Δεύτερο “χτύπημα” από τη Βρετανία

Χωρίς Βρετανούς τουρίστες ο Ιούνιος για την Ελλάδα, η οποία δεν μπήκε στην "πράσινη λίστα" της Βρετανίας.

"Κρύο ντους" από τη Βρετανία στον ευρωπαϊκό Νότο...

Το Λονδίνο δεν έκανε καμία προσθήκη στην "πράσινη λίστα, άφησε εκτός την Ελλάδα ενώ έβγαλε την Πορτογαλία, τη μόνη χώρα του ευρωπαϊκού Νότου που ήταν εντός λίστας.

Όπως ανακοίνωσε ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Γραντ Σαπς, η απομάκρυνση της Πορτογαλίας από την πράσινη λίστα κρίθηκε αναγκαία καθώς τα κρούσματα στη χώρα της Ιβηρικής έχουν διπλασιαστεί, ενώ εντοπίστηκε και μια μετάλλαξη της ινδικής παραλλαγής.

«Απλώς δεν θέλουμε να λάβουμε το ρίσκο καθώς πλησιάζουμε προς την 21η Ιουνίου και την εξέταση για το τέταρτο στάδιο της άρσης των μέτρων» τόνισε ο κ. Σαπς.

Παράλληλα, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ η Αίγυπτος πρόκειται να ενταχθεί στην "κόκκινη" λίστα.

Να σημειωθεί ότι με βάση τους κανόνες οι Βρετανοί που επιστρέφουν από χώρες που είναι "πράσινες" υποχρεούνται μόνο σε τεστ κορονοϊου. Για τους "πορτοκαλί" προορισμούς προβλέπεται 10ημερη καραντίνα στο σπίτι, και για τους "κόκκινους" 10ημερη καραντίνα σε ειδικό ξενοδοχείο.

Ηδη από τη μετάδοση των παραπάνω περιορισμών οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών βρέθηκαν στο "κόκκινο".

Η βρετανική αεροπορική EasyJet χαρακτήρισε «τεράστιο πλήγμα» την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να αφαιρέσει την Πορτογαλία από τη λίστα των "πράσινων χωρών".

Η εταιρεία τόνισε ότι η κυβέρνηση με τους χειρισμούς καθιστά αδύνατο για τους αερομεταφορείς να σχεδιάζουν τα δρομολόγιά τους:«Η απόφαση αυτή ουσιαστικά αποκόπτει το Ηνωμένο Βασίλειο από τον υπόλοιπο κόσμο».

