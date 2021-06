Κόσμος

Πυροβολισμοί στο Μπρούκλιν: Σοκάρει το βίντεο-ντοκουμέντο

Νεαροί βγάζουν τα όπλα και μέσα σε λίγα λεπτά ο δρόμος μετατρέπεται σε πεδίο μάχης.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο από επεισόδιο με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα τη Δευτέρα σε συνοικία του Μπρούκλιν, εξασφάλισε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC 7.

Απαθανατίζεται η στιγμή που νεαροί βγάζουν τα όπλα και η περιοχή μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Οι Αρχές αποδίδουν το επεισόδιο σε “ξεκαθάρισμα λογαριασμών”.

Με διαφορά λίγων ωρών, ένας 15χρονος έπεσε νεκρός από σφαίρες, σε ανάλογο επεισόδιο που σημειώθηκε στο Χάρλεμ.

Φόβο και ανασφάλεια έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Νέας Υόρκης η έξαρση της εγκληματικότητας. Σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδει το ABC 7, τα επεισόδια με πυροβολισμούς έχουν αυξηθεί κατά 78% σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά.

Ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο, κληθείς να σχολιάσει την έξαρση της εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη, απάντησε πως καταλαβαίνει τον φόβο που υπάρχει, αλλά διαβεβαίωσε πως η Αστυνομία θα κάνει το καθήκον της.

