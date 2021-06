Αθλητικά

Euro 2020: Ήξερες ότι η Ουκρανία...

Ο Μανώλης Μανής σταχυολογεί μικρές "λεπτομέρειες" για τις ομάδες, που θα πάρουν μέρος στην "μεγάλη γιορτή της μπάλας", η οποία θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1.

Η Ουκρανία θα αγωνιστεί στο Euro 2020 υπό τις οδηγίες του Αντρέι Σεβτσένκο.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ομάδα προκρίνεται απευθείας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Ουκρανία κατέλαβε την 1η θέση στον 2ο Προκριματικό Όμιλο, αφήνοντας πίσω τις Πορτογαλία, Σερβία, Λουξεμβούργο και Λιθουανία.

Οι δύο προηγούμενες συμμετοχές της σε EURO ήταν ως συνδιοργανώτρια το 2012, ενώ το 2016 χρειάστηκε την διαδικασία των πλέι οφ, όπου απέκλεισε την Σλοβενία.

Οι εκλεκτοί του Σεβτσένκο

Στην τελική 26άδα των ποδοσφαιριστών που θα εκπροσωπήσουν την Ουκρανία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει σε δέκα μέρες κατέληξε ο Αντρέι Σεβτσένκο στο πρώτο του μεγάλο τουρνουά ως προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Χωρίς μεγάλες απουσίες, με μόλις 3 επιθετικούς και με 18 από τους 26 κληθέντες να αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία της Ουκρανίας (17 εξ αυτών είτε στη Σαχτάρ είτε στη Ντινάμο Κιέβου), ο πολύπειρος βετεράνος επιθετικός συνέθεσε την καλύτερη δυνατή αποστολή, προκειμένου να κυνηγήσει την καλύτερη δυνατή επίδοση στη διοργάνωση.

Τα ονόματα των παικτών που ξεχωρίζουν ανάμεσα στα υπόλοιπα είναι αυτά του Αλεξάντερ Ζιντσένκο της Μάντσεστερ Σίτι, του Αντρέι Γιαρμολένκο της Γουέστ Χαμ αλλά και του 36χρονου τερματοφύλακα της Σαχτάρ, Αντρέι Πιατόφ, ο οποίος φιλοδοξεί σε πρόκριση της Ουκρανίας στη φάση των 16, προκειμένου να έχει την ευκαιρία να συμπληρώσει 100 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος.

Πρώτος αγώνας για τους Ουκρανούς στη διοργάνωση θα είναι αυτός κόντρα στην Ολλανδία στις 13 Ιουνίου, με την Αυστρία και τη Βόρεια Μακεδονία να συμπληρώνουν τον όμιλο.

Αναλυτικά η αποστολή της εθνικής Ουκρανίας:

Τερματοφύλακες: Γκιόργκι Μπουστσάν (Ντιναμό Κιέβου), Αντρέι Πιατόφ (Σαχτάρ), Ανατόλι Τρουμπίν (Σαχτάρ).

Αμυντικοί: Εντουάρντ Σομπόλ (Μπριζ), Ιλια Ζαμπάρνι (Ντιναμό Κιέβου), Βιτάλι Μικολένκο (Ντιναμό Κιέβου), Αλεξάντερ Καραβέεβ (Ντιναμό Κιέβου), Αλεξάντερ Τίμτσικ (Ντιναμό Κιέβου), Ντένις Ποπόβ (Ντιναμό Κιέβου), Σεργκέι Κρίβτσοβ (Σαχτάρ), Νικολάι Ματβιένκο (Σαχτάρ).

Μέσοι: Γκιόργκι Σουντάκοβ (Σαχτάρ), Τάρας Στεπανένκο (Σαχτάρ), Μάρλος (Σαχτάρ), Σέρχι Σίντορτσουκ (Ντιναμό Κιέβου), Νικολάι Σαραπένκο (Ντιναμό Κιέβου), Βίκτορ Τσιγκάνκοβ (Ντιναμό Κιέβου), Αντρέι Γιαρμολένκο (Γουέστ Χαμ), Ρουσλάν Μαλινόφσκι (Αταλάντα), Εβγκένι Μακαρένκο (Κορτράικ), Αλεξάντερ Ζιντσένκο (Μαν. Σίτι), Ρόμαν Μπεζους (Γάνδη), Αλεξάντερ Ζούμπκοβ (Φερεντσβάρος).

Επιθετικοί: Ρόμαν Γιάρεμτσουκ (Γάνδη), Αρτέμ Μπεσεντιν (Ντιναμό Κιέβου), Αρτέμ Ντόβμπικ (Ντνίπρο)

Διαβάστε ακόμη τα «Ήξερες ότι» για την Ιταλία, αλλά και για την Γαλλία.

Ο ΑΝΤ1 είναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός που θα μεταδώσει αγώνες του Euro. Κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στον ρυθμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσα από την εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

