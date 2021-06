Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Λαύριο: Ο πρώτος τελικός ήταν παράσταση για έναν ρόλο

Οι “πράσινοι” συνέτριψαν τους αντιπάλους τους κι έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών της Basket League.

Σε... υγιεινό περίπατο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός τον πρώτο τελικό των πλέι-οφ της Baskεt League κόντρα στο Λαύριο, επικρατώντας πολύ εύκολα με το εμφατικό 100-72 και κάνοντας το πρώτο βήμα προς τον τίτλο του πρωταθλητή.

Με τον εξαιρετικό Ιωάννη Παπαπέτρου σε ρόλο δημιουργού (13 ασίστ) και τους Παπαγιάννη (14 π.) και Μήτογλου (14 π.) σε πολύ καλό βράδυ εκτελεστικά, οι “πράσινοι” δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο στους φιλοξενούμενους. Ξεκίνησαν το ματς με 15-0 - τελειώνοντας επί της ουσίας τον αγώνα απ’ το πρώτο δεκάλεπτο - και “απογείωσαν” σταδιακά τη διαφορά. Η σειρά μεταφέρεται πλέον το προσεχές Σάββατο (17:00) στο Λαύριο για τον δεύτερο τελικό.

Χωρίς τον Σαντ-Ρος, που έμεινε εκτός λόγω αμυγδαλίτιδας, ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παρκέ του ΟΑΚΑ με διάθεση να “καθαρίσει” από νωρίς τον αγώνα με το Λαύριο και το πέτυχε σε απόλυτο βαθμό, καθώς στο 5ο λεπτό προηγήθηκε με 15-0, χάρις στις εξαιρετικές ασίστ του Παπαπέτρου και την αποτελεσματικότητα του Παπαγιάννη κάτω απ' τη ρακέτα (10 π. στο α΄ δεκάλεπτο). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φιλοξενούμενοι έσπασαν το... ρόδι στο 5'35'' με τον Ντέιβις, ο οποίος σημείωσε το πρώτο καλάθι τους στο παιχνίδι.

Το... αποκαμωμένο από τις μεγάλες “μάχες” στους ημιτελικούς με τον Προμηθέα, Λαύριο, ξεπέρασε κάπως το... τρακ των τελικών (πρώτη συμμετοχή του) στη δεύτερη περίοδο, βρήκε μακρινά σουτ απ' τους Κόζι και Κάρτερ και στάθηκε λίγο πιο ανταγωνιστικά στο παρκέ, με το ημίχρονο να κλείνει στο +18 για τον Παναθηναϊκό (52-34).

Στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός πάτησε εκ νέου το... γκάζι, έκανε ένα νέο μεγάλο σερί με 13-0 και ανέβασε τη διαφορά στο +31 (65-34) στο 25', με “αιχμή του δόρατος” τον Μήτογλου και τον Γουάιτ.

Στην τελευταία περίοδο ο Όντεντ Κάτας τράβηξε στον πάγκο τους Παπαπέτρου και Χεζόνια για “συντήρηση”, οι άμυνες χαλάρωσαν και το Λαύριο “μάζεψε” όσο μπορούσε τη διαφορά μέχρι το τελικό 100-72.

Τα δεκάλεπτα: 24-8, 52-34, 79-47, 100-72

Παναθηναϊκός (Όντεντ Κάτας): Μπρέι 6, Παπαγιάννης 14, Παπαπέτρου 13, Χεζόνια 7, Γουάιτ 13, Μακ 7, Μποχωρίδης 6, Όγκαστ 5, Κασελάκης 10, Μήτογλου 14, Μπέντιλ 5.

Λαύριο (Χρήστος Σερελής): Κάρτερ, Μουράτος 10, Ντιαλό 11, Ντέιβις 14, Βουλγαρόπουλος, Κόζι 15, Σάβατζ 13, Περσίδης, Ανοσίκε 1, Γερομιχαλός 4, Μαστρογιαννόπουλος 4.

