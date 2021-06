Αθλητικά

Βέλγιο - Ελλάδα: Η “γαλανόλευκη” δεν φοβήθηκε τους “κόκκινους διαβόλους”

Με επιτυχία πέρασε το δύσκολο τεστ η Εθνική, σε ένα ματς που ήταν “πρόβα τζενεράλε” για το Βέλγιο εν όψει Euro.

Απόλυτα πετυχημένο ήταν το φιλικό τεστ της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στο πανίσχυρο Βέλγιο στο “King Baudouin Stadium” των Βρυξελλών, καθώς η “γαλανόλευκη” (με άκρως πειραματικό σχήμα και πολλές δοκιμές απ’ την πλευρά του Τζον φαν’τ’ Σιπ) απέσπασε ισοπαλία 1-1 απ’ τη Νο1 ομάδα στο ranking της FIFA, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον και τα “μεγάλα” ματς του Σεπτέμβρη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Ο Τοργκάν Αζάρ έδωσε το προβάδισμα στους Βέλγους, ισοφάρισε στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου ο Γιώργος Τζαβέλλας.

Η Εθνική Ομάδα μπήκε πολύ καλά στο ματς με διάθεση να εκμεταλλευτεί κάθε λάθος των Βέλγων και μόλις στο 3’ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Μασούρα. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού “μυρίστηκε” το λάθος του Αλντερβάιρελντ προς τον Μινιολέ, μπήκε στην πορεία της μπάλας, αλλά ο γκολκίπερ των γηπεδούχων απέκρουσε το πλασέ του.

Στο 10’ από νέα ωραία κίνηση και γύρισμα του Μασούρα από τα δεξιά, η μπάλα κατέληξε στον Μπακασέτα ο οποίος σούταρε με τη μία από το ύψος της περιοχής, όμως ο Μινιολέ έδειξε ξανά πολύ καλά αντανακλαστικά διατηρώντας το “μηδέν” στην εστία του.

Μετά το δεκάλεπτο το Βέλγιο άρχισε να ανεβάζει... στροφές και στο 14’ έχασε μεγάλη ευκαιρία με εξ επαφής πλασέ του Λουκάκου (σε γύρισμα του Πρατ) που απέκρουσε ενστικτωδώς ο Βλαχοδήμος.

Στο 20’ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, όταν ο Τοργκάν Αζάρ έκλεψε τη μπάλα, συνεργάστηκε πολύ ωραία με τον Καράσκο και με κοντινό πλασέ έκανε το 1-0 για τους Βέλγους. Ο ίδιος παίκτης είχε δοκάρι στο 36’ σε πλασέ απ’ τα τρία μέτρα και με τον Βλαχοδήμο εξουδετερωμένο, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπακασέτας είχε σουτ λίγο άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Μινιολέ.

Στο δεύτερο ημίχρονο το Βέλγιο έδειξε διάθεση να πιέσει λίγο παραπάνω, χωρίς ωστόσο, να βρει διαδρόμους για να διασπάσει την πολύ καλά οργανωμένη αμυντική γραμμή της Ελλάδας. Αντίθετα η “γαλανόλευκη” ήταν εκείνη που έφτασε κοντά στο γκολ με νέα προσπάθεια και σουτ του εξαιρετικού Μασούρα στο 61’, που έδιωξε με υπερένταση στη γωνία του ο Μινιολέ.

Στο 66’ η Εθνική Ελλάδος (που επέμεινε για το γκολ, ανεβάζοντας ψηλά τις γραμμές της) έφτασε στην ισοφάριση με το 3ο “γαλανόλευκο” τέρμα του Γιώργου Τζαβέλλα. Από καλοτραβηγμένο φάουλ του Μασούρα, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έκανε μία παράτολμη κεφαλιά-“ψαράκι” που χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Μινιολέ κι ο Τζαβέλλας από κοντά με πλασέ έκανε το 1-1.

Στο τελευταίο 20λεπτο ο Ολλανδός τεχνικός έκανε κι άλλες δοκιμές (ντεμπούτο Σάλιακα στην Εθνική) και είδε με ικανοποίηση την ομάδα του να στέκεται εξαιρετικά και να είναι φουλ ανταγωνιστική μέχρι τέλους, απέναντι σε μία ομάδα τοπ επιπέδου.

Το επόμενο φιλικό για την Εθνική Ελλάδας είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (20:00) με τη Νορβηγία στη Μάλαγα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βέλγιο (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Μινιολέ (90’ Σελς), Αλντερβάιρελντ (82’ Τίλεμανς), Ντεναγιέ, Μπογιατά, Μενιέ, Ντεντόνκερ, Πρατ, Τ. Αζάρ (74’ Καστάνιε), Ντοκού (46’ Μέρτενς), Λουκάκου (46’ Μπατσουαγί), Καράσκο (74’ Σαντλί).

Ελλάδα (Τζον Φαν’τ Σιπ): Βλαχοδήμος, Ανδρούτσος (80’ Σάλιακας), Κυριάκος Παπαδόπουλος, Τζαβέλλας, Τσιμίκας (60’ Κούτρης), Μπουχαλάκης (69’ Σιώπης), Γαλανόπουλος (69’ Ζέκα), Γιαννούλης, Μπακασέτας (80’ Μάνταλος), Μασούρας, Παυλίδης (60’ Πέλκας).

