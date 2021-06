Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: γυναίκα βρέθηκε νεκρή με τραύματα στο κεφάλι

Η γυναίκα βρέθηκε από περαστικούς, έξω από το σπίτι της, στην Αγία Βαρβάρα. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Μέσα σε μία λίμνη αίματος βρέθηκε μια γυναίκα στην Αγία Βαρβάρα, η οποία φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Η γυναίκα εντοπίστηκε, έξω από το σπίτι της, στην οδό Αιόλου και Πραξιτέλους, χωρίς να έχει τις αισθήσεις της.

Περαστικοί ειδοποίησαν το 166 και την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε την 64χρονη γυναίκα και τη μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Οι αρχές κάνουν λόγο για δολοφονία αλλά ακόμα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Από σήμερα το πρωί άρχισαν οι έρευνες, ενώ αναμένεται η Αστυνομία να λάβει και καταθέσεις από το οικογενειακό της περιβάλλον.

