Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: ξυλοδαρμός μαθήτριας για μια παρεξήγηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η περιπέτεια της 13χρονης ξεκίνησε όταν έκλεισε ραντεβού με μία συμμαθήτριά της για να λύσουν παρεξήγηση που είχαν...

Απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι δέχτηκε μια 13χρονη μαθήτρια από συνομήλική της, η οποία της επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα για μία παρεξήγηση. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

Η περιπέτεια της 13χρονης ξεκίνησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής όταν έκλεισε ραντεβού με μία συμμαθήτριά της για να λύσουν παρεξήγηση που είχαν, αλλά όταν έφτασε πίσω από το δημαρχείο Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε περικυκλωμένη.

Σύμφωνα με δηλώσεις της μητέρας της, η φίλη της κόρης της έβαλε μια τρίτη κοπέλα να τη χτυπήσει. “Θα μπορούσε να μείνει ανάπηρη με τα χτυπήματα στο κεφάλι” δήλωσε η μητέρα.

Κάποια στιγμή η 13χρονη κατάφερε να ξεφύγει, ειδοποίησε την μητέρα της και εκείνη την πήγε σε νοσοκομείο. Μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, η μητέρα ενημέρωσε τις Αρχές και κατέθεσε μήνυση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κορίτσι που ξυλοκόπησε αγρίως την 13χρονη δημιουργεί συχνά τέτοια θέματα, τραμπουκίζει αρκετά παιδιά και απειλεί λέγοντας ότι γνωρίζει πολεμικές τέχνες.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν όλα όσα προηγήθηκαν πριν την άγρια επίθεση, με τη 13χρονη να προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ.

Πηγή: thestival.gr