“The 2Night Show”: το πανηγυρικό φινάλε και το “ευχαριστώ” του Αρναούτογλου

Μια εντελώς διαφορετική εκπομπή γεμάτη κέφι και καλοκαιρινή διάθεση έκλεισε με το "ευχαριστώ" του Γρηγόρη στο κοινό για τη στήριξή του!

Αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν έριξε χθες το βράδυ η εκπομπή «The 2Night Show» με ένα μεγάλο πάρτι, αλλά και με τον μεγάλο τελικό κυπέλου του παιχνιδιού, «Μάντεψε το!».

Ο Γιώργος Λιβάνης τραγούδησε, ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής με την ορχήστρα του, μεγάλες επιτυχίες και ξεσήκωσε τις «Σφήκες» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου!

Η Έλλη Κοκκίνου εμφανίστηκε μέσω skype στην εκπομπή και εξήγησε με χιούμορ τους λόγους που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στο μεγάλο φινάλε της εκπομπής.

Η αήττητη Κατερίνα Ζαρίφη, το φαβορί Ντορέττα Παπαδημητρίου, το αουτσάιντερ Ματίνα Νικολάου, ο απρόβλεπτος Νικόλας Ράπτης, ο πολλά υποσχόμενος Νίκος Γιαννουλίδης, ο αδάμαστος Παναγής Τζωρτζάτος, ο ακαταμάχητος Γιώργος Λιβάνης και ο αχτύπητος Γρηγόρης Αρναούτογλου έδωσαν μια επική μάχη, γεμάτη ξεκαρδιστικές ατάκες και αστείρευτο γέλιο, για να κατακτήσουν τη θέση του πρωταθλητή στο πιο απολαυστικό παιχνίδι του «The 2Night Show»!

"Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά με το Survivor και το MasterChef απέναντι. Ξέρουμε ότι είναι εμπορικά και σας αρέσουν κι είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεσαι με μία εκπομπή συνεντεύξεων απέναντι από τα μεγαθήρια. Όμως τα καταφέραμε, αντέξαμε και πολλές φορές έμειναν πολλοί έκπληκτοι με τα αποτελέσματα της τηλεθέασης. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ευχαριστώ για αυτό που κάνατε. Είναι σαν τον Δαβίδ με τον Γολιάθ, που παλεύουμε και θέλω να σας πω ευχαριστώ που αντέξαμε σε αυτήν την πίεση" είπε ο παρουσιαστής.