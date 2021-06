Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη για εμβολιασμούς: τα παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν τον Σεπτέμβριο (βίντεο)

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, μιλώντας στον ΑΝΤ1, απηύθυνε έκκληση σε όσους είναι άνω των 60 ετών και δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη να το κάνουν άμεσα.

Η Προέδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενη στην πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων, είπε ότι ναι μεν πηγαίνουμε καλά, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή γιατί και τα κρούσματα είναι ακόμη πολλά αλλά και ο αριθμός αυτών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.

Όπως είπε η κυρία Παγώνη, αυτό που αποτελεί προτεραιότητα είναι να «τρέξουμε» τους εμβολιασμούς και εστίασε στους άνω των 60 ετών όπου το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι σχετικά χαμηλό.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ο στόχος θα πρέπει να είναι στο τέλος του Ιουνίου να έχει εμβολιαστεί το 50% του πληθυσμού και στο τέλος Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου το 75-80%. Όπως είπε είναι δύσκολος στόχος, αλλά όχι ακατόρθωτος.

Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα για τους εμβολιασμούς στο σπίτι όσων δεν μπορούν να μετακινηθούν καθυστέρησε αλλά θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.

Σε ότι αφορά την απροθυμία πολλών να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της AstraZeneca και το πρόβλημα ειδικά σε κάποια νησιά όπου δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, είπε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε ο κάθε πολίτης να επιλέγει τον τύπο του εμβολίου που επιθυμεί για να φτάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα εμβολιασμού.

Τέλος και σε ότι αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών άνω των 12 ετών, είπε ότι θα πρέπει τα παιδιά να εμβολιαστούν από τον προσεχή Σεπτέμβριο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία.