Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους της Κρήτης τα ξημερώματα.

Σεισμική δόνηση 4,3 στην κλίμακα Ρίχτερ, κατέγραψε στις 04:05 το σεισμολογικό δίκτυο, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 342 χλμ. νότια/νοτιοανατολικά των Αθηνών και το επίκεντρο εντοπίζεται 23 χλμ. νότια/νοτιονατολικά της πόλης του Ηρακλείου.