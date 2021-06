Κοινωνία

Self test – Πανελλαδικές: μέχρι πότε μπορούν να τα παραλάβουν οι υποψήφιοι

Πότε πρέπει να γίνει το πρώτο και πότε το δεύτερο τεστ. Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που το τεστ βγει θετικό.

Έως αύριο Σάββατο (5/6) -εργάσιμες ώρες, πλην διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων των φαρμακείων- μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία τα δύο πρώτα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ (self tests) οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται, ότι στις 14 Ιουνίου 2021 ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια και μια ημέρα αργότερα, στις 15 Ιουνίου 2021, στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Οι υποψήφιοι, καθώς και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων, θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).

Το πρώτο test για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων θα γίνει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Πέμπτη 10 έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου.

Το δεύτερο test για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Παρασκευή 18 μέχρι την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021.

Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων το δεύτερο test θα γίνει το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από το Σάββατο 19 μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Σημειώνεται ότι συμμετοχή στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, όσον αφορά τον κορονοϊό, προβλέπεται μόνο εφόσον υπάρχει εργαστηριακά αποδεδειγμένη ασθένεια COVID-19 του ίδιου του υποψηφίου.