“Άγριες Μέλισσες”: το συγκλονιστικό φινάλε, η τελευταία σκηνή και ο τρίτος κύκλος

"Αυλαία" για τον δεύτερο κύκλο με συγκλονιστικές εξελίξεις. Η είσοδος του Αιμίλιου Χειλάκη, ο τελευταίος θάνατος και το "spoiler" για τον τρίτο κύκλο.

Συγκλονιστικό ήταν το τελευταίο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 ο "Άγριες Μέλισσες", που χάρισε στους τηλεθεατές στιγμές συγκίνησης.

Στο επεισόδιο της Πέμπτης παρακολουθήσαμε τον θάνατο του Μιλτιάδη αλλά και την "εισβολή" του Αιμίλιου Χειλάκη στο Διαφάνι, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στον τρίτο κύκλο. Ο "Aκύλας Μεγαρίτης", αρχηγός των "Αβάντων” εμφανίστηκε σε μια καθοριστική στιγμή του τελευταίου επεισοδίου και έδωσε μια "γεύση" για όσα θα ακολουθήσουν...

Η τελευταία σκηνή πάντως επεφύλασσε χαμόγελα καθώς η Ελένη και ο Λάμπρος σχεδιάζουν τη νέα τους ζωή στα χωράφια που πρόκειται να αγοράσουν. Μαζί τους και οι άλλες δύο αδελφές Σταμίρη αλλά και ο μικρός Σέργιος.

Ο νέος κύκλος της σειράς διαδραματίζεται σε πολλά μέρη, όπως η Λέρος. Θα είναι μια καινούργια σειρά, υπό μια έννοια, καθώς όλες οι ιστορίες τέλειωσαν χθες εκτός από την κόντρα ανάμεσα στις αδελφές Σταμίρη και την οικογένεια των Σεβαστών που θα συνεχιστεί και αυτή τη φορά θα αποκτήσει και πολιτικό πρόσημο. "Νομίζω ότι η τρίτη σεζόν θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα" τόνισε ο σκηνοθέτης της σειράς, Λευτέρης Χαρίτος.

Ο τρίτος κύκλος θα ξεκινήσει μέσα στο 1967, λίγες ημέρες πριν από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών και την επιβολή της χούντας στη χώρα μας. Η χούντα μάλιστα δεν θα είναι απλώς το ιστορικό πλαίσιο, αλλά και ο καταλύτης της νέας ιστορίας.





