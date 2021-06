Κόσμος

Μεξικό: Τεράστιος κρατήρας απειλεί αγροτική περιοχή (εικόνες)

Εκκενώθηκε σπίτι στην περιοχή, ενώ η τρύπα μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο.

Μία τεράστια τρύπα που άνοιξε στην πόλη Πουέμπλα (Puebla) στο Μεξικό πριν από πέμπτη μέρες, μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο, απειλώντας σπίτια της περιοχής.

Η τρύπα, που είναι γεμάτη με νερό, έχει φτάσει στα 97 μέτρα διάμετρο και στα 20 μέτρα βάθος, ενώ δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί γιατί άνοιξε.

Επιθεωρητές έχουν φτάσει στην περιοχή, ενώ αστυνομικοί έβαλαν προστατευτικά για να κρατήσουν τον κόσμο σε απόσταση.

Η οικογένεια δίπλα στο αγρόκτημα της οποίας άνοιξε η τρύπα, έχει εκκενώσει το σπίτι της.