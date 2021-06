Οικονομία

Εργασιακό νομοσχέδιο: κατατίθεται στη Βουλή με μικρές αλλαγές

Οι αλλαγές θα αφορούν κυρίως την καταγγελία σύμβασης εργασίας και την αποζημίωση απόλυσης, μετά τις επισημάνσεις έγκριτων νομικών.

Με αλλαγές και διορθώσεις, που δεν διαφοροποιούν όμως τον πυρήνα της μεταρρύθμισης, αναμένεται να κατατεθεί, εκτός απροόπτου, σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, εν μέσω έντονων αντιδράσεων από την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα.

Μετά και τις επισημάνσεις έγκριτων νομικών, αλλαγές θα υπάρχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στις ρυθμίσεις που αφορούν την καταγγελία σύμβασης εργασίας, με αιχμή τη διάταξη που έδινε το δικαίωμα στον εργοδότη να καταβάλει την αποζημίωση απόλυσης στον εργαζόμενο με έως και τέσσερις μήνες καθυστέρηση, χωρίς αυτή να καθίσταται άκυρη.

Να σημειωθεί ότι σήμερα ένας εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση κατά την απόλυση. Παράλληλα μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα, σύμφωνα με τους νομικούς, μείωσης της αποζημίωσης κατά 10%, επίσης χωρίς η απόλυση να καθίσταται άκυρη.

Το θέμα των απολύσεων και των αλλαγών που προωθούνται, βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου και από τον ΣΕΒ, που με ανακοίνωσή του επεσήμαινε ότι «οι ριζικές αλλαγές στο δίκαιο της καταγγελίας της αορίστου χρόνου σύμβασης εργασίας θα δημιουργήσουν σοβαρά δικονομικά προβλήματα».

Όσο για τη νέα προσθήκη, αφορά τη διάταξη που θα περιορίζει τη δυνατότητα επαναπροκήρυξης μιας απεργίας, από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια σωματεία, όταν αυτή κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική από τα αρμόδια δικαστήρια. Μάλιστα, οι χθεσινές σκηνές έντασης μεταξύ απεργών και πολιτών στο λιμάνι του Πειραιά, με αφορμή την απεργία της ΠΕΝΕΝ που είχε κηρυχθεί παράνομη από το Πρωτοδικείο Πειραιά, αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό επιχείρημα στα χέρια των κυβερνητικών στελεχών, που θα κληθούν να στηρίξουν τις επίμαχες διατάξεις του νομοσχεδίου από το βήμα της Βουλής.

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται, αναφορικά με τις υπερωρίες και ενδεχόμενο πληρωμής τους με ρεπό, το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε χθες ανακοίνωση με την οποία χαρακτηρίζει «ψέμα» και «διαστρέβλωση» της συγκεκριμένης διάταξης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και οι υπερωρίες είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία δεν πρέπει να συγχέονται και υποστηρίζει ότι «αυτός που πλέον αποκτά περισσότερες δυνατότητες είναι ο εργαζόμενος».

Σύμφωνα με το υπουργείο, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα γίνεται μόνο με αίτημα του εργαζομένου και όχι μονομερώς από τον εργοδότη. Δεν αυξάνεται ο συνολικός χρόνος της εργασίας, ο οποίος είναι 40 ώρες την εβδομάδα. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι μόνο η κατανομή του χρόνου. Π.χ. 4ήμερη εργασία 10 ωρών την κάθε μέρα και καμία ώρα απασχόλησης την Παρασκευή.

Στην περίπτωση των υπερωριών, το όριο των οποίων αυξάνεται σε ετήσια βάση σε 150 ώρες (στον μέσο ευρωπαϊκό όρο), το υπουργείο Εργασίας εκτιμά πως η επιχείρηση είναι αυτή που δηλώνει την πρόθεσή της να απασχολήσει επιπλέον ώρες τον εργαζόμενο με βάση τις ανάγκες της. Για την επιπλέον αυτή απασχόληση, εάν ο εργαζόμενος θελήσει να εργαστεί υπερωριακά, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να του καταβάλει πρόσθετη αμοιβή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Για να καταλήξει, πως με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας μπαίνει τέλος στο καθεστώς της αδήλωτης και απλήρωτης εργασίας και διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος που θα απασχοληθεί υπερωριακά, θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες του.

