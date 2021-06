Κοινωνία

Νεκρή στην Αγία Βαρβάρα: εγκληματική ενέργεια “βλέπουν” οι Αρχές

Η γυναίκα εντοπίστηκε με τραύματα στο κεφάλι και κατέληξε λίγο αργότερα. Τι λένε στον ΑΝΤ1 μάρτυρες που άκουσαν πυροβολισμούς.

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδει η ΕΛΑΣ τον θάνατο της 64χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη έξω από το σπίτι της στην Αγία Βαρβάρα Αττικής.

Η γυναίκα εντοπίστηκε με τραύματα στο κεφάλι, στο λαιμό και στο στήθος, από όπλο μικρού διαμετρήματος, αργά το βράδυ της Πέμπτης και κατέληξε λίγο αργότερα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 64χρονη βρέθηκε από διερχόμενους πολίτες στη συμβολή των οδών Αιόλου και Πραξιτέλους, όπου βρίσκεται η οικία της. Εκείνοι ήταν που ενημέρωσαν την Αστυνομία, αλλά και το ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, ενώ η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις και από το οικογενειακό περιβάλλον της γυναίκας. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές αναζητούν, από το βράδυ της Πέμπτης, τον πρώην σύζυγό της, χωρίς ακόμα να έχουν καταφέρει να τον εντοπίσουν.

Εξάλλου, στον παράλληλο δρόμο της οδού Αιόλου υπάρχει κάμερα ασφαλείας, το υλικό της οποίας βρίσκεται ήδη στα χέρια της Αστυνομίας. Από όσα καταγράφηκαν οι Αρχές ελπίζουν να ρίξουν "φως" στην υπόθεση.

Πάντως, κάτοικοι της περιοχής, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" έκαναν λόγο για πυροβολισμούς που ακούστηκαν γύρω στις 20:00 το βράδυ.





