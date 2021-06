Αθλητικά

Roland Garros – Φέντερερ: εντυπωσιάζει στα 39 του!

Παρά το γεγονός ότι έχει δώσει μόλις 3 αγώνες στους τελευταίους 17 μήνες λόγω τραυματισμών, έχει φτάσει στους «32» και δείχνει ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά…

Ο Ρότζερ Φέρντερερ έχασε το ρυθμό του στο δεύτερο σετ, αλλά είναι τέτοια η ποιότητά του που τον βοήθησε να φτάσει στη νίκη επί του Μάριν Τσίλιτς με 3-1 (6-2, 2-6, 7-6, 6-2) και να προκριθεί στους «32» του Roland Garros.

Ο 39χρονος μπήκε πολύ δυνατά και πήρε εύκολα το πρώτο σετ, αλλά στο δεύτερο έπεσε κατακόρυφα η απόδοσή του με αποτέλεσμα ο Τσίλιτς να ισοφαρίσει. Ο Ελβετός «ανέβασε στροφές» στη συνέχεια και πήρε τα δύο επόμενα σετ φτάνοντας στη νίκη.

Ο κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam, Φέντερερ, ο οποίος έχει δώσει μόλις 3 αγώνες τους τελευταίους 17 μήνες, λόγω τραυματισμών, θα αντιμετωπίσει στον 3ο γύρο του Γαλλικού Όπεν το νο59 της παγκόσμιας κατάταξης Ντόμινικ Κέπφερ.

