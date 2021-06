Life

“Ήλιος”: τελευταία επεισόδια με εκβιασμούς και ανατροπές (εικόνες)

Νέες απειλές, εκβιασμοί και ανατροπές περιμένουν τους ήρωες της αγαπημένης καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος", στα τελευταία επεισόδια, που θα καθηλώσουν τους τηλεθεατές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Δευτέρα 7 Ιουνίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 175

Ο γάμος της Αλίκης και του Δημήτρη πλησιάζει, ενώ το κλίμα της ανασφάλειας και του κινδύνου κορυφώνεται. Ο Φίλιππος και η Διώνη ακολουθούν το σχέδιο του Δημήτρη και μεταφέρονται σε ξενοδοχείο, ενώ αυτός που τους απειλεί συνεχίζει να τους παρακολουθεί. Τα πράγματα φτάνουν στα άκρα και η Διώνη αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το όπλο του Φίλιππου... Η Ελένη κι ο Μανώλης αποφασίζουν να φύγουν κρυφά, παίρνοντας μαζί τους και τη δυσαρεστημένη Μαριάνθη… Η Αλεξάνδρα δέχεται μια νέα απειλή. Ο Ντίνος ζητά τη βοήθεια της Αθηνάς για τον Αχιλλέα, που συνεχίζει να ενοχλεί την Λένα. Τα αποτελέσματα των αποτυπωμάτων στο γραφείο της Αλεξάνδρας οδηγούν σε μια απροσδόκητη αποκάλυψη για το ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από τις απειλές…

Τρίτη 8 Ιουνίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 176

Ο Μανώλης βρίσκεται δολοφονημένος… Αυτοί που τον σκότωσαν, πιστεύοντας πως τα χρήματα βρίσκονται στην κατοχή του Δημήτρη, απειλούν ότι ο κύκλος του αίματος θα συνεχιστεί, αν δεν τους τα παραδώσει άμεσα… Ο Δημήτρης σε αδιέξοδο… Ένας αστυνομικός από την αστυνομική περιφέρεια Κρήτης, ο Νεκτάριος, έρχεται να βοηθήσει στην υπόθεση της σπείρας που σκότωσε τον Μανώλη. Την ίδια στιγμή πυκνώνει το μυστήριο γύρω από τους άγνωστους διώκτες του Φίλιππου και της Διώνης, ενώ δύο αινιγματικά μηνύματα τους σοκάρουν. Ο Φίλιππος και η Διώνη σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό, αφού εδώ κινδυνεύει η ζωή τους. Ο Νικήτας ετοιμάζεται να φύγει από την Καβάλα και να κάνει μια νέα αρχή, μακριά από το παρελθόν του, αλλά και τη Λήδα.

Τετάρτη 9 Ιουνίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 177

Η Αλίκη με τον Δημήτρη παντρεύονται στο δημαρχείο. Ο Φίλιππος παίρνει ένα ακόμη μήνυμα από τον άνθρωπο που τον κυνηγά. Η Αλίκη έχει συνεχώς ένα κακό προαίσθημα, το οποίο δεν την αφήνει να χαρεί. Ο Δήμος δέχεται με μεγάλη χαρά την πρόταση της Λήδας να φέρει μερικά πράγματα σπίτι του και να μείνει λίγες μέρες μαζί του. Ο Δημήτρης ανησυχεί για την ασφάλεια στο κτήμα που θα γίνει το πάρτι του γάμου του… Η Λήδα βλέπει τυχαία για τελευταία φορά τον Νικήτα πριν φύγει για την Αθήνα… Ένας άντρας παρακολουθεί τον Δημήτρη όταν εκείνος βγαίνει από το σπίτι του Φίλιππου…

Πέμπτη 10 Ιουνίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 178

Ενώ ο Δημήτρης ψάχνει να βρει άκρη με τους εκβιαστές, ο Δήμος παίρνει μια μεγάλη απόφαση για τη ζωή του, η οποία θα επηρεάσει τόσο τη Λήδα όσο και τη Σοφία… Τόσο η Αλίκη, όσο και η Ελένη βρίσκονται ξαφνικά σε κίνδυνο, καθώς η σπείρα εξακολουθεί να ψάχνει τα χρήματα που τους έκλεψε ο Μανώλης… Η Αλίκη αποφασίζει να ψάξει τα χρήματα κρυφά απ’ τον Δημήτρη, ώστε να γλυτώσουν απ’ τους εκβιαστές και ζητά την στήριξη του Φίλιππου και της Διώνης. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που ο Δημήτρης, στην προσπάθειά του να φτάσει στους εκβιαστές, πέφτει ανυποψίαστος στην παγίδα που του έχουν στήσει…

Παρασκευή 11 Ιουνίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 179

Η Αλίκη καταφέρνει και δίνει ένα μέρος των χρημάτων στους εκβιαστές, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο. Η Ελένη, τρομοκρατημένη πια, θέλει να φύγει από την πόλη, κρύβοντας τον πραγματικό λόγο από τον Δημήτρη, ο οποίος της ζητάει να περιμένει. Η μέρα του πάρτι για τον γάμο του Δημήτρη και της Αλίκης έχει φτάσει και όλοι είναι πανευτυχείς. Η Αλίκη και ο Δημήτρης πάνε να διασκεδάσουν επιτέλους με τις οικογένειες και τους φίλους τους, όμως κάποιος λείπει από κοντά τους… Όταν συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί θα είναι αργά και αυτό που θα ακολουθήσει είναι κάτι που δεν το περιμένει κανείς...

