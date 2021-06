Life

“Άγριες Μέλισσες”: Οι στιγμές που καθήλωσαν και τα παρασκήνια του φινάλε (βίντεο)

Οι στιγμές που καθ’όλη τη διάρκεια της συγκλονιστικής σεζόν μας καθήλωσαν σε ένα βίντεο από «Το Πρωινό» και οι πρωταγωνιστές μετά το συγκλονιστικό φινάλε.

Καθηλωτικό ήταν το τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της σειράς εποχής «Άγριες Μέλισσες», το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τον ΑΝΤ1.

Οι ερμηνείες, αλλά και οι εξελίξεις ήταν αυτές που καθήλωσαν τόσο κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν, όσο και στο φινάλε.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα νούμερα της τηλεθέασης πλσίασαν μέχρι και το 40%, ενώ τα tweets #AgriesMelisses πλησίασαν τις 16.000 και οι σχετικές αναρτήσεις στο Instagram τις 35.000.

Οι πρωταγωνιστές και συντελεστές της σειράς ξεφύσηξαν… ανακούφιση μετά το τέλος των γυρισμάτων, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί.

Δείτε σε ένα βίντεο λίγων λεπτών τις βασικότερες σκηνές της σεζόν που πέρασε, όπως τις επιμελήθηκε η εκπομπή «Το Πρωινό».