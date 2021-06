Κοινωνία

Σύνταγμα: συνελήφθη 8χρονος για ληστεία και ξυλοδαρμό ανηλίκων!

Δύο 15χρονοι, με τη βοήθεια του 8χρονου, χτύπησαν ανήλικα αγόρια και στη συνέχεια άρπαξαν τα πορτοφόλια και τα κινητά τους.

Τρία ανήλικα παιδιά συνελήφθησαν στο Σύνταγμα από άνδρες της ΟΠΚΕ μετά από ληστεία.

Πρόκειται για δύο 15χρονους και έναν 8χρονο, οι οποίοι χτύπησαν ανήλικα αγόρια και στη συνέχεια άρπαξαν τα πορτοφόλια και τα κινητά τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στις 21:30, στην καρδιά της Αθήνας όταν τα ανυποψίαστα αγόρια έκαναν ποδήλατο στην πλατεία.

Ο 8χρονος ήταν το "δόλωμα", καθώς ήταν εκείνος που πλησίασε τα αγόρια για να ακολουθήσει η επίθεση από τους 15χρονους συνεργούς του!

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κατάφεραν να τους εντοπίσουν και τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ την περίεργη αυτή υπόθεση ανέλαβε η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

