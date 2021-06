Life

“Άγριες Μέλισσες”– Κακούρης στο “Πρωινό”: Ο Δούκας είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας από τους πρωταγωνιστές που καθήλωσαν με την ερμηνεία τους στο συγκλονιστικό φινάλε της σειράς του ΑΝΤ1 μίλησε στο «Πρωινό».

«Βγήκε όλο το άχτι, όλο το απωθημένο», είπε για την κατάληξη του ρόλου του, του Δούκα ο Λεωνίδας Κακούρης, μιλώντας για το φινάλε της δεύτερης σεζόν της σειράς του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» και σχολίασε πως «έπεσε από το θρόνο του, ένας άνθρωπος που έχει προκαλέσει πολύ πόνο, αλλά όπως βλέπουμε, η ζωή τον ξεπληρώνει με το ίδιο νόμισμα».

Όσο για τη συνέχεια της σειράς και του ρόλου του, στην τρίτη σεζόν, είπε μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" πως περιμένει «με ανυπομονησία την επόμενη έκπληξη από τους σεναριογράφους, που μας εκπλήσσουν όλους ,ακόμα και εμάς».

Αποκάλυψε ωστόσο ότι, παρά το ότι είναι αναμενόμενη η συνεργασία του Δούκα με τη χούντα, «ο Δούκας δεν είναι προβλέψιμος άνθρωπος» και εκτίμησε ότι, «θα συνεργαστεί με το καθεστώς μόνο για τα λεφτά».

«Δικαιολογώντας» εν μέρει το χαρακτήρα του Δούκα, είπε πως «κουβαλούσε όλη του τη ζωή τις ενοχές για το θάνατο του αδελφού του» και «αυτό μπορεί να δικαιολογήσει πολλά για τη μετέπειτα πορεία του ανθρώπου».

«Φυσικά, απάντησε υπάρχει περίπτωση να δούμε την ανθρώπινη πλευρά, αφού είναι τα παιδιά του που τον έδιωξαν», είπε, διαβεβαιώνοντας πως «είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Δούκας».

Ερωτηθείς για το πότε ξεκινούν τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου, απάντησε πως «όλα εξαρτώνται από τα σκηνικά και τα σενάρια».

Για το πού είδε το μεγάλο χθεσινό φινάλε είπε πως το είδε με πολύ μεγάλη συγκίνηση και «ένιωσε ευγνωμοσύνη που είναι σε αυτήν τη δουλειά που κατάφερε».