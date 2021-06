Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: δεν βρέθηκε DNA στα νύχια της Καρολάιν

Δεν έχει εντοπιστεί ούτε και το όχημα διαφυγής των δολοφόνων.

Συνεχίζονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικης για τη δολοφονία της Καρολάιν, μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά.

Ήδη ολοκληρώθηκε ο πρωτος κύκλος των αποτελεσμάτων DNA, χωρίς όμως ουσιαστικά αποτελέσματα κι αυτό γιατί δεν βρέθηκε γενετικό υλικό στα νύχια της Καρολάιν, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει εντοπιστεί ούτε και το όχημα διαφυγής των δολοφόνων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Δημοσθένης Πάκος, τόνισε ότι πρέπει να κάνουν όλοι λίγη υπομονή και να μην υπάρχει πίεση στην Αστυνομία.

Αναφορικά με το τι ενδεχομένως δυσκολεύει περισσότερο τις αρχές ως προς την συλλογή στοιχείων σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες ο κ. Πάκος απάντησε, μιλώντας στον Σκάι, ότι είναι το πώς θα βρεθεί ένα στοιχείο που θα αποτελεί απόδειξη της ενοχής του εκάστοτε δράστη.

Tην ίδια ώρα δημοσίευμα της βρετανικής Sun αναφέρει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν καταλήξει σε 10 υπόπτους αλλά την ίδια ώρα, ίσως και να μην καταφέρουν να λύσουν τον «γρίφο του εγκλήματος».