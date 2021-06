Πολιτική

Καρανίκας: έχω δοκιμάσει ηρωίνη και κοκαΐνη

Ο επί χρόνια σύμβουλος του Τσίπρα, μίλησε για την εμπειρία του και εξήγησε γιατί θεωρεί ότι η κάνναβη δεν είναι ναρκωτικό.

Μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη, έδωσε ο επί 3 χρόνια σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας.

Ο Νίκος Καρανίκας, που έχει κατά καιρούς απασχολήσει τα ΜΜΕ κι έχει δεχθεί σκληρή κριτική από την Νέα Δημοκρατία, μίλησε μεταξύ άλλων στον Alpha, για την εμπειρία του από τη δοκιμή ναρκωτικών.

«Η κάνναβη για εμένα δεν είναι σκληρό ναρκωτικό. Είναι πολύ πιο ακίνδυνο, πολύ πιο ευεργετικό από τη βότκα και το ουίσκι. Το κάπνισμα κάνει κακό, το χασίς δεν κάνει. Η κάνναβη δεν είναι για να την υπερκαταναλώνουμε», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το αν έχει πάρει σκληρά ναρκωτικά, όπως κοκαΐνη και ηρωίνη, απάντησε, «Ναι έχω δοκιμάσει πολλά πράγματα, εις γνώση μου. Έκανα κοκαΐνη και ηρωίνη. Θέλω να σου πω ότι από τα 14 μου είμαι στρατευμένος στην Αριστερά.

Ό,τι έκανα, το έκανα μέσα σε μια λογική ελέγχου, μέτρου, πιο πολύ για μια εμπειρία που μπορούμε να μιλήσουμε και να απομυθοποιήσουμε τον εχθρό. Δεν μου άρεσαν, δεν τα αγάπησα. Όταν έκανα, το έκανα για να δω τι είναι αυτό που λένε, το οποίο γνώριζα επιστημονικά ότι δεν είναι αυτό που λένε. Η επιστήμη έλεγε άλλα πράγματα», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε.

"Σαν παρέα, κάτσαμε, το κουβεντιάσαμε, οργανωμένα παιδιά στην Αριστερά ήμασταν. Είπαμε να κάνουμε δοκιμή να δούμε και από εκεί μπορούμε να μιλάμε στον κόσμο.

Το κάναμε, με τρόπο επιστημονικό, με φίλο που ήταν γιατρός. Κάτσαμε να βρούμε ποια είναι η δοσολογία που δεν σε σκοτώνει, τον τρόπο που μπορείς να το κάνεις και να μην είναι επώδυνος, να μην είναι μεταδοτική αρρώστια, επίσης το περιβάλλον για να μην εκτεθούμε. Μείναμε σε ένα σπίτι, να δούμε τι κάνει. Δεν το χαρήκαμε.

Η κόκα τζάμπα τη βγάζουνε, για έναν άνθρωπο που είναι ενεργητικός, κινητικός, δραστήριος. Δεν κατάλαβα, θεώρησα ότι είναι χαζό πράγμα. Δεν μου άρεσε, το είπα και στους φίλους μου. Η ηρωίνη είναι ένα άλλο πράγμα, είναι οπιούχο, που λέμε. Το έκανα, το δοκίμασα μία φορά, δε μου άρεσε.

Αυτές οι ουσίες σε κάνουν κάποια λέβελ πέραν του εαυτού σου. Είσαι ο εαυτός σου με μια ξένη ουσία. Πόσο ωραίο να είναι φιλοσοφικά αυτό; Η κάνναβη δεν σε κάνει άλλο άνθρωπο. Γι’ αυτό λέω ότι δεν είναι ναρκωτικό".

Πηγή: tanea.gr