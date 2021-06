Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα με μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός του οχήματος τράπηκε σε φυγή αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τραυματίες.

Φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, έξω από το χωριό Κρηνίδα στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερρών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως όλοι τους είναι μετανάστες και επέβαιναν σε όχημα που οδηγούσε διακινητής, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Αμέσως μετά το συμβάν ο οδηγός τράπηκε σε φυγή και οι Αρχές τον αναζητούν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την ΕΛ.ΑΣ. να διεξάγει έρευνα για το θλιβερό συμβάν.

Πηγή: thestival.gr

Roland Garros – Φέντερερ: εντυπωσιάζει στα 39 του!