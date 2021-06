Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Ερωτικές μέρες με την Αφροδίτη στον Καρκίνο

Οι προβλέψεις των ζωδίων από την αστρολόγο της εκπομπής «Το Πρωινό».

Για «εξαιρετική Αφροδίτη» έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα στις σημερινές προβλέψεις των ζωδίων.

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» μετά τη συγκίνηση από την έκπληξη για τα γενέθλιά της, αναφέρθηκε στις «ερωτικές και συγκινησιακές μέρες» που έρχονται λόγω της Αφροδίτης στον Καρκίνο.

Προειδοποίησε για τον ανάδρομο Ερμή, που πρέπει να μας κάνουν να προσέχουμε και ιδιαίτερα το Σάββατο, που πρέπει να προσέχουμε «πώς χειριζόμαστε το λόγο, τις μετακινήσεις και τις εντάσεις».

Αναλυτικά οι προβλέψεις των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα