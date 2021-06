Life

“Η Φάρμα”: Ο Ιατρόπουλος στο “Πρωινό” για την Παναγιώταρου και το ντους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την εμπειρία του στη «Φάρμα» μίλησε ο παίκτης που αποχώρησε, ενώ αναφέρθηκε στις δουλειές που έχει κάνει, πέραν της υποκριτικής και στη νέα του ζωή στην Κρήτη.

Για την εμπειρία του στη «Φάρμα» και τις δουλειές που κάνει παράλληλα με την υποκριτική μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Όπως είπε, έχασε 15 κιλά όσο ήταν στη «Φάρμα», ενώ αποκάλυψε πως στις 15 Αυγούστου κλείνει τα 56 χρόνια.

Ζώντας πλέον στα Χανιά το μισό χρόνο, ασχολείται με τη θάλασσα, μοιράζοντας τον υπόλοιπο χρόνο του στην Αθήνα, για τις υποκριτικές υποχρεώσεις του.

Ο ηθοποιός μίλησε και για την επαγγελματική του ασχολία με νύχτα, αφού όπως είπε, έχει για δεκαετίες τώρα ενεργό συμμετοχή σε πολλά νυχτερινά μαγαζιά.

«Τα μεγαλύτερα κέρδη μου τα προσέφερε η νύχτα», απάντησε σε σχετική ερώτηση και είπε πως «αν ξέρεις να φέρεσαι, αν είσαι ευγενής και ξέρεις ποιους έχεις απέναντί σου, δεν έχεις πρόβλημα με κανέναν. Εγώ νομίζω ότι πολύ χειρότεροι άνθρωποι υπάρχουν στην ημέρα. Υπάρχουν παντού και καλοί και κακοί άνθρωποι. Εγώ στη μέρα έχω συναντήσει χειρότερους ανθρώπους τη μέρα παρά τη νύχτα».

Αναφορά έκανε και σε άλλες επαγγελματικές του ασχολίες, όπως μαραγκός και τεχνίτης, σημειώνοντας πως είναι «μάστορας και τεχνίτης».

Σχετικά με τη «Φάρμα» είπε πως «όταν είσαι σε ένα παιχνίδι, πας όπου σε πάει το παιχνίδι».

Σχετικά με τις συμπαίκτριές του είπε ότι γίνονται πολλά που δεν παίζουν στην τηλεόραση, εξηγώντας ιδιαίτερα ότι, «η ίδια Μιχαλοπούλου μου ζήτησε να απεγκλωβιστεί από την προστασία μου», αλλά και πως «η ίδια η Παναγιώταρου με φώναξε για να κάνουμε χαβαλέ», αναφερόμενος στο περιστατικό με την ντουζιέρα.

«Πήγαμε να κάνουμε μια δουλειά κι εγώ κι ο Στράτος», είπε ξεκαθαρίζοντας πως «δεν έχω στρατηγική, έχω πολιτική».

Παραδέχθηκε, επίσης πως, «υπήρξε ένα φλερτ μεταξύ του Ντούπη και της Κυριακής» και ξεκαθάρισε πως πήγε στο παιχνίδι για να «δουλέψει».

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος μίλησε τέλος για τα παιδιά του, αλλά και για το εγγόνι του, παιδί της 25χρονης κόρης του.

Απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο: Ποιον πρότεινε για αρχηγό ο Μιχάλης Ιατρόπουλος