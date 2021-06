Αθλητικά

Roland Garros: σύλληψη τενίστριας για “στημένα” παιχνίδια

Η 26χρονη τενίστρια τέθηκε υπό κράτηση αμέσως μετά από έναν αγώνα της στο τουρνουά.

Η Ρωσίδα τενίστρια, Γιάνα Σιζίκοβα, συνελλήφθη εχθές (3/6), στο Παρίσι στο πλαίσιο έρευνας, σχετικά με υποψίες για «νοθευμένα» στοιχήματα, κατά την διάρκεια ενός αγώνα διπλού του Roland Garros του 2020. Την είδηση έδωσε σήμερα (4/6) στην δημοσιότητα, αστυνομική πηγή.

Η 26χρονη Σιζίκοβα, η οποία βρίσκεται στο Νο 101 της παγκόσμιας κατάταξης του διπλού, τέθηκε υπό κράτηση την Πέμπτη (3/6) το απόγευμα, μετά από έναν αγώνα στο τουρνουά, στο πλαίσιο της έρευνας που άρχισε την 1η Οκτωβρίου για «αθλητική διαφθορά» και «οργανωμένη συμμορία απάτης», όπως ανακοινώθηκε από την εισαγγελία, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες.