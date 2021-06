Life

“Game Of Chefs”: Έρχεται στον ΑΝΤ1!

Ο πιο ανατρεπτικός διαγωνισμός μαγειρικής έρχεται στον ΑΝΤ1 για να αναδείξει τον νικητή που θα κερδίσει τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Τρεις καταξιωμένοι σεφ κάθονται στη θέση του κριτή και δοκιμάζουν στα… τυφλά! Τρεις ομάδες διαγωνίζονται για την κυριαρχία τους στην κουζίνα. Τρεις διαφορετικές γαστρονομικές φιλοσοφίες διεκδικούν τη νίκη. Είναι η ώρα του «Game Of Chefs»!

Στο «Game Of Chefs», όλοι μπορούν να αποδείξουν το μαγειρικό τους ταλέντο, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, αρκεί να έχουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και πάνω από όλα την επιθυμία να πετύχουν.

Το παιχνίδι ξεκινά με τις «Blind Taste Test» Auditions, όπου ο κάθε διαγωνιζόμενος σερβίρει τη μαγειρική του πρόταση που θα τον περάσει στην επόμενη φάση.

Αυτή είναι η μεγάλη έκπληξη του «Game Of Chefs»! Οι κριτές δεν γνωρίζουν σε ποιον ανήκει το κάθε πιάτο! Η προσωπική ιστορία του κάθε διαγωνιζόμενου τους είναι άγνωστη.

Για να περάσει ένας διαγωνιζόμενος στην επόμενη φάση, στο Boot Camp, θα πρέπει οι δύο από τους τρεις κριτές να εγκρίνουν το πιάτο του.

Το Boot Camp περιλαμβάνει μια σειρά δοκιμασιών, όπου οι παίκτες πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις δεξιότητες και την αφοσίωση που απαιτούνται για έναν σεφ πρώτης γραμμής.

Μετά από κάθε δοκιμασία, οι κριτές θα επιλέξουν τους διαγωνιζόμενους που θα εντάξουν στις ομάδες τους.

Το τρίτο στάδιο του «Game Of Chefs» είναι τα «Kitchen Battles», όπου ο ρόλος των τριών σεφ αλλάζει, καθώς γίνονται αρχηγοί των ομάδων τους. Οι σεφ μπορούν να καθοδηγούν, αλλά όχι να μαγειρεύουν μαζί με τις ομάδες τους στα battles. Τα πιάτα θα κρίνονται, πλέον κάθε φορά, από διαφορετικούς γνώστες της υψηλής γαστρονομίας. Από τις τρεις ομάδες, μία θα είναι η νικήτρια.

Στη συνέχεια, τα μέλη των δύο ηττημένων ομάδων θα διαγωνίζονται μεταξύ τους και οι τρεις σεφ, ως κριτές πάλι, θα δοκιμάζουν όλα τα πιάτα μέσα από «Blind Taste» διαδικασία, παίρνοντας το μεγάλο ρίσκο να απορρίψουν, χωρίς να το ξέρουν, το πιάτο ενός διαγωνιζόμενου της ομάδας τους.

Μια σκληρή μαγειρική διαδρομή ξεκινά!

Κριτές και διαγωνιζόμενοι σε ετοιμότητα!

Πεδίο μάχης, η κουζίνα!

Κάθε σεφ για όλους και κάθε σεφ για τον εαυτό του!

Μόνο ένας θα επικρατήσει!

Δήλωσε συμμετοχή στο: www.antenna.gr/gameofchefs

