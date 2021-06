Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ: Μείωση 2,3% το α’ τρίμηνο

Ο τρίμηνος λογαριασμός της ΕΛΣΤΑΤ, η σύγκριση με το περσινό τρίμηνο και η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα.

Μείωση 2,3% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το α' τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι και ανήλθε σε 44,425 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2020 υπήρξε ανάπτυξη της τάξης του 4,4%.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ:

Σε ετήσια βάση, η μείωση του ΑΕΠ κατά 2,3% οφείλεται στα εξής:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 2,4%. Η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε 4,9%, ενώ αυτή της Γενικής Κυβέρνησης, λόγω και των μέτρων στήριξης, αυξήθηκε 4,9%.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 8,6%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 13,4% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 8,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 38,7%).

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 5% (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 9,2%).

Μεταξύ α' τριμήνου εφέτος και δ' τριμήνου πέρυσι, υπήρξαν οι εξής μεταβολές:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε 0,6%. Η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε 1,2%, ενώ αυτή της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε 0,8%.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 3%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 4% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 0,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 6,2%).

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 2% (οι εισαγωγές αγαθών παρέμειναν αμετάβλητες, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 16,3%).

Σταϊκούρας: η ελληνική οικονομία άντεξε

«Σήμερα, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το 1ο τρίμηνο του 2021. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Ηπιότερη μείωση σε σχέση με τις προβλέψεις, παρότι κατά το συγκεκριμένο – εφετινό – διάστημα η χώρα βρισκόταν σε καθεστώς ολικού lockdown, λόγω της πανδημίας. Η ελληνική οικονομία, παρά το υψηλό κόστος που υπέστη εξαιτίας της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, επέδειξε ανθεκτικότητα και αντοχή.

Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει την ορθότητα των επιλογών, τη σύνεση, τα γρήγορα αντανακλαστικά, το ορθολογικό σχέδιο και τη συστηματική δράση της Κυβέρνησης, την αντοχή νοικοκυριών και επιχειρήσεων και, βεβαίως, την προσαρμοστικότητα κλάδων της οικονομίας στις έκτακτες συνθήκες και στα νέα δεδομένα. Η ελληνική οικονομία φαίνεται να ξεπερνά με απώλειες, αλλά όρθια και σε λειτουργικό επίπεδο, αυτή την πρωτοφανή καταιγίδα.

Από ’δω και εμπρός, με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα, χωρίς να παραγνωρίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε ακόμη μπροστά μας, θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε την ταχύτερη δυνατή ανάταξη της οικονομίας και την επίτευξη ισχυρής, διατηρήσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης», αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Αχτσιόγλου: Συνέχεια στην ύφεση και στην κυβερνητική αυταρέσκεια

Σε δήλωση της, η Έφη Αχτσιόγλου, τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρει:

«Μετά τη βαθιά ύφεση του 2020, το πρώτο τρίμηνο του 2021 καταγράφηκε εκ νέου ύφεση κατά 2,3%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα από την ύφεση είναι οι πανηγυρικοί τόνοι του υπουργού Οικονομικών και η έλλειψη ενσυναίσθησης για τη σχέση της κυβερνητικής πολιτικής με τα αποτελέσματα στην οικονομία και την κοινωνία. Μια πολιτική που εμμένει εδώ και πάνω από έναν χρόνο στη μη ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Με την ίδια αλαζονική στάση απέναντι στην κοινωνία, η κυβέρνηση προχωρά σήμερα σε γενικευμένες οριζόντιες πτωχεύσεις με δήμευση της πρώτης κατοικίας, σε κατάργηση του 8ωρου, σε αποκλεισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η μόνη ρεαλιστική διέξοδος είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για επανεκκίνηση της οικονομίας με μέτρα ουσιαστικής στήριξης και το πέρασμα σε μία συμπεριληπτική ανάπτυξη, με στήριξη και προστασία της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».