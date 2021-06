Οικονομία

ΕΝΦΙΑ - αντικειμενικές αξίες: κερδισμένοι και χαμένοι από τις ανατροπές

Αναλυτικά παραδείγματα με περιοχές ανά την επικράτεια, όπου ο ΕΝΦΙΑ και συνολικά 20 τέλη και φόρους θα αυξηθούν έως 40%.

Σημαντικές ανατροπές φέρνει η αναμόρφωση των αντικειμενικών αξιών που επιφυλάσσει μεγάλες αυξήσεις σε έως και 40% στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων σε 133 περιοχές. Αν υπολογίσει κανείς ότι 20 φόροι «πατούν» πάνω στις τιμές ζώνης εύλογα αντιλαμβάνεται ότι η όλη επιχείρηση έχει πολλά απόνερα.

Με βάση, μάλιστα, όσα ανέφερε χτες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εκτιμάται ότι σε 6.000-7000 περιοχές η «άσκηση» προσαρμογής των αντικειμενικών βγάζει αυξήσεις, σε περίπου 3.000-4.000 περιοχές έρχονται μειώσεις, ενώ εντάσσονται στο σύστημα και 3.000 νέες περιοχές.

Ειδικά ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι οι 3.478 αφορούν σε νέες εντάξεις και οι 165 σε επεκτάσεις υφιστάμενων ζωνών. «Από τις 165 νέες εντάξεις, στις 133 ζώνες θα υπάρξει σημαντική αύξηση κατά 40%. Στις 3.478 νέες ζώνες, θα έχουμε και αύξηση τιμής, αλλά στις περισσότερες θα υπάρχει μείωση» εξήγησε. Διευκρίνισε ότι η στη μεγάλη πλειοψηφία ο ΕΝΦΙΑ θα είναι ίδιος ή μειωμένος, εκτός από τις περιοχές που ήταν εκτός προσδιορισμού» είπε και προσέθεσε:

«Συνολικά έχουμε συμφωνήσει ότι δεν θα υπάρχει αύξηση του φόρου, θα είναι δικαιότερη κατανομή του, θα είναι κοινωνικά δικαιότερα κατανεμημένος και ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια θα επιδιώξουμε το 2022 να υλοποιήσουμε και την τελευταία εκκρεμότητα που είχαμε στον ΕΝΦΙΑ, την περεταίρω μείωση του κατά 8%» ανέφερε ο κ. Σταίκούρας, ώστε να ολοκληρωθεί η προεκλογική δέσμευση για συνολική μείωση του φόρου κατά 30%. Ουσιαστικά ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας εμφανίστηκε καθησυχαστικός ειδικά για ακίνητα σε λαϊκές αστικές περιοχές, όπου είναι κι ένας από τους μεγάλους «πολιτικούς πονοκεφάλους» εδώ και χρόνια της άσκησης για τις αυξήσεις στις αντικειμενικές.

Να σημειωθεί, δε, ότι σε κάποιες περιπτώσεις η αύξηση ή η μείωση της αντικειμενικής δεν θα έχει αποτύπωμα τον ΕΝΦΙΑ καθώς ο φόρος υπολογίζεται στη βάση συντελεστών πάνω σε ένα δεδομένο εύρος τιμών ζώνης, δηλαδή από 751 έως 1.050 ευρώ, ο συντελεστής φόρου είναι 2,9 ευρώ ανά τετραγωνικό, από 1.501 έως 2.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 3,7 ευρώ, από 2.001-2.500 ευρώ, ο συντελεστής είναι στα 6 ευρώ κτλ.

Ωστόσο με το δεδομένο ότι πολλές παραθαλάσσιες περιοχές που ήταν εκτός τιμών ζώνης ή με αποτιμήσεις χαμηλότερες, άλλα σημεία με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως οι αστικές ζώνες ανάπτυξης του Airbnb (Κουκάκι, Παγκράτι, κέντρο Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων) ή γειτονιές με ζήτηση ακινήτων λόγω υποδομών μετρό κτλ (Αγ. Παρασκευή, Χαλάνδρι, Κουρυδαλλός Περιστέρι κτλ), θα καταγράψουν σημαντικές αυξήσεις, εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς ότι για πολλούς, οι επιβαρύνσεις φόρου θα είναι υπέρμετρες.

Αν συγκρίνει, δε, κανείς τις εμπορικές τιμές ακόμη και μέσα στην πανδημία θα δει ότι «εκπλήξεις» πολλές στις τιμές αναμένονται για μεσοαστικά στρώματα.

Ο κουμπαράς

Για να αναζητηθεί πάντως μια σχετική ισορροπία η ΑΑΔΕ αναμένεται να τρέξει μια σχετική άσκηση ώστε να δει από πού αντλούνται παραπάνω ποσά φόρου και πού καταγράφονται μειώσεις. Η εκτίμηση μάλιστα είναι ότι σε πρώτη φάση το ποσό που θα μπει στο ταμείο με βάση τις αλλαγές θα είναι πέριξ των 400 εκατ. ευρώ. Ωστόσο με δεδομένη τη δέσμευση περί ουδέτερου δημοσιονομικού αποτελέσματος θα εξεταστεί το πού θα υπάρξουν ελαφρύνσεις στους συντελεστές ανά εύρος τιμών ζώνης. Επίσης θα εξεταστεί εάν θα καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος σε περιουσίες άνω των 250.000 ευρώ ή θα περιοριστεί ο συμπληρωματικός φόρος στις νομικές οντότητες που κατά πολλούς εμποδίζει fund από επενδύσεις στη χώρα.

Πάντως, περιοχές όπου εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα και, άρα, οι τιμές και οι φόροι θα ανέβουν είναι σε περιοχές με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον..

Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη διαρρεύσει πρόκειται για τις εξής περιοχές:

στην Αττική : οι παράλιες περιοχές έως τα Λεγρενά και το Σούνιο, Χάρακας, Δασκαλειό, Κακιά Θάλασσα, Λιμανάκια Κερατέας κ.ά.

: οι παράλιες περιοχές έως τα Λεγρενά και το Σούνιο, Χάρακας, Δασκαλειό, Κακιά Θάλασσα, Λιμανάκια Κερατέας κ.ά. στην Αίγινα : η Πέρδικα και η Σουβάλα

: η Πέρδικα και η Σουβάλα στο Αιγαίο : εκτάσεις σε Μύκονο, Σαντορίνη, Τήνο, Σίφνο, Χίο, Σάμο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο

: εκτάσεις σε Μύκονο, Σαντορίνη, Τήνο, Σίφνο, Χίο, Σάμο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο στην Αχαΐα : Διακοπτό, Αιγείρα, , Σελιανίτικα, Ψαθόπυργος, Βραχναίικα κ.ά.

: Διακοπτό, Αιγείρα, , Σελιανίτικα, Ψαθόπυργος, Βραχναίικα κ.ά. στην Ηλεία : Κυλλήνη, Ανδραβίδα, Αρχαία Ολυμπία

: Κυλλήνη, Ανδραβίδα, Αρχαία Ολυμπία στο νομό Θεσσαλονίκης : ο Λαγκαδάς

: ο Λαγκαδάς στη Χαλκιδική : όλες οι παραλιακές περιοχές, Ποσείδι, Νέα Καλλικράτεια έως παραλία Διονύσου κ.α.

: όλες οι παραλιακές περιοχές, Ποσείδι, Νέα Καλλικράτεια έως παραλία Διονύσου κ.α. στο Νομό Τρικάλων : Περτούλι, Ελάτη, Καστράκι, Φαρκαδώνα

: Περτούλι, Ελάτη, Καστράκι, Φαρκαδώνα στην Άρτα : Τζουμέρκα, Κομμένο, Κομπότι

: Τζουμέρκα, Κομμένο, Κομπότι στη Ζάκυνθο : Βολίμες, Κερί, Καλαμάκι, Βασιλικός

: Βολίμες, Κερί, Καλαμάκι, Βασιλικός στην Κεφαλονιά : Ληξούρι, Σάμη, Φισκάρδο, Βασιλικιάδες, Βαθύ Ιθάκης

: Ληξούρι, Σάμη, Φισκάρδο, Βασιλικιάδες, Βαθύ Ιθάκης στην Κέρκυρα : Λευκίμμη, Παλαιοκαστρίτσα, Κασσιόπη, Στρογγύλη

: Λευκίμμη, Παλαιοκαστρίτσα, Κασσιόπη, Στρογγύλη στη Λευκάδα: Πόρτο Κατσίκι, Καλαμίτσι, Αγ. Νικήτας

Στο φόντο αυτό και με δεδομένες ότι οι μεταβιβάσεις και οι γονικές παροχές γίνονται όλο το 2021 με τις παλιές τιμές αναμένεται να υπάρξει έντονη κίνηση σε συμβολαιογράφους ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν έλθουν τα νέα «χαράτσια».

Πηγή: Reporter.gr

