Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: με Γλυκά Νερά και μπράβους δεν ανεβαίνει η εγκληματικότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Η βαρβαρότητα στα Γλυκά Νερά μας συγκλονίζει, μας ξεπερνά αλλά είναι ένα μοναδικό περιστατικό, σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα” είπε στη Βουλή.

Στο μπαράζ δολοφονιών και στα αλλεπάλληλα περιστατικά βίας, αναφέρθηκε στη Βουλή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απαντώντας σε επερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι δεν υπάρχει αύξηση εγκληματικότητας. Σημείωσε δε ότι παρά την πανδημία είναι μειωμένα τα στοιχεία εγκληματικότητας, οι ληστείες, οι κλοπές, οι ανθρωποκτονίες και οι διαρρήξεις.

Σημείωσε δε ότι το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών έχει επηρεαστεί από την βαρβαρότητα του μεμονωμένου εγκλήματος στα Γλυκά Νερά και από την αναζωπύρωση του ξεκαθαρίσματος κυκλωμάτων από μπράβους και νονούς της νύχτας.

“Η βαρβαρότητα στα Γλυκά Νερά μας συγκλονίζει, μας ξεπερνά αλλά είναι ένα μοναδικό περιστατικό, σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα. Στραγγάλισαν μια μητέρα δίπλα στο βρέφος της” είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι το έγκλημα αυτό δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ανασφάλεια. “Με Γλυκά Νερά και μπράβους δεν ανεβαίνει η εγκληματικότητα” σημείωσε ο υπουργός και τόνισε: “Η εγκληματικότητα μειώνεται από 10-40% ανά περίπτωση”.

Υποστήριξε δε ότι οι κακοποιοί ξαναγύρισαν στο οργανωμένο έγκλημα εξαιτίας των διατάξεων που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και απευθυνόμενος στους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσής είπε:

"Τις τελευταίες ημέρες ασχολούμαστε με μια υπόθεση: υπάρχει Αλβανός κακοποιός -το αναφέρω για τον εθνοτικό προσδιορισμό και δεν έχει ρατσιστικά χαρακτηριστικά- ο οποίος το 2015 φυλακίστηκε με 14 έτη κάθειρξης. Μπήκε Φεβρουάριο 2015 και βγήκε 12 Αυγούστου 2019 με τις ευεργετικές διατάξεις Παρασκευόπουλου. Περίπου 20 ημέρες μετά κάνει ληστεία με απόπειρα φόνου. Τον Φεβρουάριο του 2020 εντοπίζεται και καταδιώκεται από την Ελληνική Αστυνομία. Πυροβολεί για να σκοτώσει αστυνομικούς. Αυτός καταζητείται. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις τέτοιες έχουμε; Μόνο στην Αττική και μόνο στο τμήμα Κλοπών-Διαρρήξεων υπάρχουν 117 περιπτώσεις την τελευταία διετία. Και όλοι αυτοί είναι έξω και επαναλαμβάνουν τα άγρια εγκλήματα. Κάποια στιγμή νομίζω αν σας πονάει η ανακύκλωση της εγκληματικότητας και αν συμφωνείτε ότι χρειάζεται εγρήγορση είμαστε εδώ. Υπάρχει χώρος συνεννόησης. Τα άλλα είναι λόγια του αέρα!".