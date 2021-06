Κοινωνία

ΕΛΑΣ: εξάρθρωση σπείρας που έκλεβε καταλύτες αυτοκινήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις σε διαφορετικές περιοχές, ενώ αναζητά ακόμη 4 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δεκάδες περιπτώσεις.

Φωτογραφία αρχείου

Συνελήφθησαν το πρωί της 27ης Μαΐου 2021, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στις περιοχές των Μεγάρων, Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων από αστυνομικούς του Τ.Α. Μεγαρέων, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, των Τμημάτων Ασφαλείας Ζεφυρίου και Φυλής και της Ο.Π.Κ.Ε., δύο μέλη συμμορίας που προέβαινε συστηματικά σε κλοπές καταλυτών οχημάτων.

Νωρίτερα είχαν συλληφθεί στην περιοχή του Γουδή από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), άλλοι δύο μέλη της σπείρας, ενώ διέπρατταν κλοπή καταλύτη από σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση τυγχάνουν επιπλέον τέσσερις άντρες που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας έχοντας διακριτούς ρόλους προέβαιναν συστηματικά στη διάπραξη κλοπών καταλυτών από οχήματα, με πεδίο δράσης τους περιοχές κυρίως της Δυτικής Αττικής.

Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της συμμορίας κινούνταν με ενοικιαζόμενα οχήματα, σε ομάδες των τριών -τεσσάρων ατόμων, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και προκαθορισμένους ρόλους (οδηγός οχήματος, φυσικός αυτουργός, τσιλιαδόρος).

Η συμμορία δραστηριοποιούνταν κατά τις μεταμεσονύχτιες και πρώτες πρωινές ώρες σε κατοικημένες περιοχές, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας σε απομονωμένες περιοχές.

Τα μέλη της διέθεταν τεχνογνωσία και απαραίτητο εξοπλισμό (γρύλο, τροχό κ.α) που τους επέτρεπε να αφαιρούν τους καταλύτες γρήγορα και αθόρυβα, ενώ στοχοποιούσαν συγκεκριμένες μάρκες αυτοκινήτων που έχουν αυξημένες τιμές καταλυτών.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

23 καταλύτες

αεροβόλο πιστόλι

6 κινητά τηλέφωνα

κάρτες κινητής τηλεφωνίας

150 ευρώ

ρολόι

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 27 περιπτώσεις κλοπών καταλυτών, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα: