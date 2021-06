Life

Ο σωσίας του Πρίγκιπα Χάρι! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπληκτική ομοιότητα κάνει πολλούς να σαστίζουν...

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις διάσημων προσωπικοτήτων που έχουν σωσίες! Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φορές που έχουμε δει σταρ του κινηματογράφου ή της μουσικής σκηνής να ποζάρουν πλάι πλάι με τα “αντίγραφά” τους.

Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά λοιπόν μπορεί να προστεθεί και ο Πρίγκιπας Harry!

Η χρήστης του TikTok, η Elizabeth Ganus που είναι γνωστή και ως @heavenstoberts, στις 2 Ιουνίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα μοναδικό βίντεο, στο οποίο το παιδάκι της κοιτάζει ένα περιοδικό με τον Δούκα του Sussex και νομίζει ότι είναι ο μπαμπάς του.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Πέθανε η τουρίστρια που έπεσε από ταράτσα βίλας

Κορονοϊός: Ο επιδημιολογικός χάρτης της Ελλάδας (εικόνες)

“Άγριες Μέλισσες”: στην κορυφή της τηλεθέασης και της Μυθοπλασίας