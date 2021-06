Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: η ψυχολόγος της Καρολάιν, το πτυχίο και οι αντιδράσεις

Η αντίδραση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων προκλήθηκε μετά της δηλώσεις της ψυχολόγου της 20χρονης.

Δύο μέρες διορία έδωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων στην Ελένη Μυλωνοπούλου για να καταθέσει το πτυχίο της και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Ο Σύλλογος απηύθυνε το αίτημα μετά τις δηλώσεις που έκανε η Ελένη Μυλωνοπούλου στα ΜΜΕ ως ψυχολόγος της 20χρονης Καρολάιν που δολοφονήθηκε στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά.

Ο ΣΕΨ της απέστειλε επιστολή στην οποία αναφέρει:

«Θέμα: Παρακαλούμε εντός δύο ημερών να προσκομίσετε στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, εάν έχετε, πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου του Ελληνικού κράτους

κα Μυλωνοπούλου,

Επειδή η αντιποίηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου από πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του Ψυχολόγου πλήττει βάναυσα το κύρος του επαγγέλματός μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις έντονες αντιδράσεις συναδέρφων Ψυχολόγων για την πρόσφατη παρουσία σας στην Αστυνομία και στα ΜΜΕ με την επαγγελματική ιδιότητα της Ψυχολόγου και το βιογραφικό σας στην ιστοσελίδα www.medylife.gr, παρακαλούμε εντός δύο ημερών να προσκομίσετε στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, εάν έχετε, πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου του Ελληνικού κράτους.

Το επάγγελμα του Ψυχολόγου είναι νομοθετικά ρυθμισμένο στην Ελλάδα σύμφωνα με τους νόμου 991/79 και 2646/98 και ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του τίτλου δίχως να έχει τα απαραίτητα προσόντα διώκεται για αντιποίηση επαγγέλματος.

Η αντιποίηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται από τον νόμο».

